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Пиковая дама
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Спектакль Пиковая дама

Постановка
Театр Даниила Миронова

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль для подростков

Эта история о всепоглощающей одержимости и любви к азарту, созданная по мотивам одноимённой мистической повести Александра Сергеевича Пушкина. Главный герой, Германн, — заядлый любитель карточных игр, который узнаёт о существовании беспроигрышной комбинации из трёх карт.

Лёгкие деньги манят его, и он задумывает выведать секрет у его носительницы — старой графини. Увенчаются ли успехом поиски секрета трёх карт? Как сложится любовная история героев? И кем из героев окажетесь вы?

Что такое иммерсивный театр?

Иммерсивный театр — это формат, при котором зритель полностью погружается в атмосферу происходящего и может стать участником представления. Это уникальная возможность не только наблюдать, но и взаимодействовать с актёрами.

Важная информация

ВНИМАНИЕ! Действия разворачиваются поочередно на двух этажах здания, и спектакль имеет формат «променад». Начало представления — на первом этаже. В спектакле не предусмотрены посадочные места, что позволяет зрителям свободно перемещаться по площадке и взаимодействовать с актерами. Такой подход создаёт незабываемые эмоции и впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 27 июля
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
19:00 от 1800 ₽
Самара, 28 июля
Пространство «Коза-артист» Самара, Ленинградская, 29, 2 этаж
19:00 от 1800 ₽
Казань, 5 января
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

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Иммерсивный Экспериментальный
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