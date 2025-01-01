Спектакль Пиковая дама

Иммерсивный спектакль для подростков

Эта история о всепоглощающей одержимости и любви к азарту, созданная по мотивам одноимённой мистической повести Александра Сергеевича Пушкина. Главный герой, Германн, — заядлый любитель карточных игр, который узнаёт о существовании беспроигрышной комбинации из трёх карт.

Лёгкие деньги манят его, и он задумывает выведать секрет у его носительницы — старой графини. Увенчаются ли успехом поиски секрета трёх карт? Как сложится любовная история героев? И кем из героев окажетесь вы?

Что такое иммерсивный театр?

Иммерсивный театр — это формат, при котором зритель полностью погружается в атмосферу происходящего и может стать участником представления. Это уникальная возможность не только наблюдать, но и взаимодействовать с актёрами.

Важная информация

ВНИМАНИЕ! Действия разворачиваются поочередно на двух этажах здания, и спектакль имеет формат «променад». Начало представления — на первом этаже. В спектакле не предусмотрены посадочные места, что позволяет зрителям свободно перемещаться по площадке и взаимодействовать с актерами. Такой подход создаёт незабываемые эмоции и впечатления!