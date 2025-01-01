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Пиковая дама
Билеты от 1200₽
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Русская готика: история страсти и предательства

В мире русской готики пересекаются призрачный блеск высшего света и мрачные тайны, скрывающиеся за фасадом благополучия. Жизнь на поверхности кажется скучной и однообразной — балы, приемы, светские разговоры. Но за этими внешними роскошами скрывается нечто более темное.

Карточный стол как символ страстей
Темно-зеленое сукно карточного стола становится центром всего происходящего, притягивая взгляд и возбуждая кровь. Здесь, в мире азартных игр, вершатся судьбы, а цена человеческой жизни становится вопросом, решаемым каждым участником игры. В этой атмосфере, где правят страсть и расчет, нет места для жалости и сострадания.

Тайны и низменные страсти
За фасадом красивых вечеров скрываются низменные страсти, которые обостряются на фоне роскоши и властных амбиций. Карточный стол становится местом не только для игры, но и для предательства, манипуляций и борьбы за власть. В этом мрачном и интригующем мире каждый сам решает, какой ценой он готов платить за свою победу.

Режиссер
Вера Зудина
В ролях
Иван Федоров
Рустим Бахтияров
Ольга Терехун
Надежда Бодрова
Олеся Левина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
19:00 от 1200 ₽
27 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
19:00 от 1200 ₽
28 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама

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