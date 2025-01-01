Спектакль Пиковая дама

Меню
Пиковая дама
12+
Тайна трех карт: загадка и магия на сцене

Хотите раскрыть страшную тайну? Почувствовать магию карточной игры, которая завораживает, меняет судьбы и может как возвысить, так и уничтожить? В этом произведении переплетаются мистика, драма, трагикомедия и лирика.

История о страсти и роковой судьбе

Скромная и добрая девушка Лиза, воспитанница старой графини, мечтает о любви и замужестве. Её судьба сталкивается с Германом — человеком, уверенным в своей исключительности, который готов на всё, чтобы узнать секрет трёх карт. Вспыхнувшая страсть лишь ускоряет роковой исход их встречи.

Мистика русской литературы на сцене

Это одно из самых таинственных произведений русской литературы, которое вскоре будет представлено на сцене театра «Монплезир» в рамках 35-го юбилейного театрального сезона.

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Монплезир Санкт-Петербург, Б.Подъяческая, 14
19:00 от 1000 ₽

