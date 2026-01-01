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Пиковая дама
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

Постановка
Михайловский театр 12+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О спектакле

Пиковая дама в Михайловском театре

Постановка оперы "Пиковая дама" уже более тридцати лет украшает сцену Михайловского театра. Этот спектакль, выполненный в эстетике классического оперного театра, стал символом уважительного отношения к великим традициям. Мистическая история, основанная на повести А.С. Пушкина, разворачивается на фоне величественных петербургских пейзажей и дворцовых интерьеров.
 

Музыка и оформление:
Решетка Летнего сада и другие элементы реального мира служат границей, отделяющей фантазии Германа от действительности. Одержимый стремлением разгадать тайну трёх карт, он постепенно теряет связь с реальностью и попадает во власть своего измученного сознания. Захваченный чередой сверхъестественных событий, Герман теряет контроль над временем и собой. В музыкальной партитуре Чайковского заложена неотвратимость его трагического падения, которую невозможно избежать.

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Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама
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