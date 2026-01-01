Пиковая дама в Михайловском театре

Постановка оперы "Пиковая дама" уже более тридцати лет украшает сцену Михайловского театра. Этот спектакль, выполненный в эстетике классического оперного театра, стал символом уважительного отношения к великим традициям. Мистическая история, основанная на повести А.С. Пушкина, разворачивается на фоне величественных петербургских пейзажей и дворцовых интерьеров.



Музыка и оформление:

Решетка Летнего сада и другие элементы реального мира служат границей, отделяющей фантазии Германа от действительности. Одержимый стремлением разгадать тайну трёх карт, он постепенно теряет связь с реальностью и попадает во власть своего измученного сознания. Захваченный чередой сверхъестественных событий, Герман теряет контроль над временем и собой. В музыкальной партитуре Чайковского заложена неотвратимость его трагического падения, которую невозможно избежать.