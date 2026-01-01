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Пиковая дама
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

16+
Режиссер Анастасия Жукова
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

«Пиковая дама»: Переосмысление классики через танец

Театральный центр «Энергия» с гордостью представляет пластический спектакль «Пиковая дама», вдохновленный бессмертным произведением Александра Пушкина. Эта постановка – это нечто большее, чем театр; это синтез театрального и танцевального искусства, где каждое движение актеров наполнено смыслом и эмоцией.

Сюжет и выразительность

«Пиковая дама» – это история о страсти, судьбе и сверхъестественном. Спектакль переносит зрителя в мир, где тайны и мистика Пушкина оживают в каждом движении. Зрители станут свидетелями трагической истории Германа, охваченного одержимостью и жаждой риска, и таинственной графини, чья карта судьбы – пиковая дама – становится ключом к разгадке. Спектакль обещает быть захватывающим путешествием в глубины человеческой души и темных уголков истории. Без слов, только через пластику тела, актеры рассказывают историю, полную мистики и тайн. «Пиковая дама» представляет собой уникальный трагифарс, где каждый персонаж – это отражение страстей и раздробленности души человека.

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