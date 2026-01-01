Оповещения от Киноафиши
Пиковая дама
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

Постановка
Музыкальный театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Мистическая дама на сцене Новосибирского музыкального театра

На сцене Новосибирского музыкального театра выступит Алтайский государственный музыкальный театр с захватывающим спектаклем о Даме Пик. В этом произведении зрителей ждёт атмосфера туманов и ночей Петербурга, где и могла произойти история о загадочной и мистической фигуре.

Колорит и костюмы

Спектакль будет насыщен колоритом, основанным на сочетании красного, чёрного и белого цветов, что создает аналогию с карточными мастями. Художник-постановщик Николай Чернышев отмечает, что такая цветовая гамма делает представление динамичным и напряжённым.

Костюмы для спектакля будут фантазийными и не привязаны к конкретной эпохе. Это решение направлено на то, чтобы сосредоточить внимание зрителей на действии и мыслях постановщиков. Зрители смогут увидеть, как в этом театральном шедевре колода карт постоянно перетасовывается, а козыри играют ключевую роль в судьбах героев.

Для любителей мистики

Этот спектакль станет настоящим открытием для тех, кто ценит мистические истории и необычные визуальные решения. Не упустите возможность погрузиться в мир загадок и тайн, которые переплетаются в истории о Даме Пик.

