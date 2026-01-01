Оповещения от Киноафиши
Пиковая дама
Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

Постановка
Нижегородский театр кукол 12+
Возраст 12+

О спектакле

Новая интерпретация «Пиковой дамы» в Нижегородском академическом театре кукол

«Пиковая дама» — одна из самых таинственных и мистических повестей Александра Сергеевича Пушкина. Более двух столетий она вдохновляет читателей, художников и театралов. Образы Германна и старой графини, а также загадочные три карты стали неотъемлемой частью мировой культуры.

Гениальный текст Пушкина распахивает двери к невообразимым фантазиям. За каждым словом скрываются неожиданности, превращающие понятное в загадочное. Зрители могут выбрать, какую струну своего воображения задействовать:

  • Изящный анекдот или страшная история?
  • Вымысел автора или реальные события?
  • Фантастический сон или болезненный диагноз?

Спектакль в театре кукол

Теперь настал черёд Нижегородского академического театра кукол представить свою версию «Пиковой дамы». В этом спектакле звучит весь текст повести, а куклы не единственные участники игрового процесса.

Режиссёр и художник

Зрители смогут насладиться уникальной интерпретацией бессмертного произведения, созданной петербургским режиссёром Константином Балакиным. Он — четырёхкратный номинант престижной театральной премии «Золотая маска» и лауреат премии «Мельпомена».

Персонажи спектакля воссозданы в виде паркетных кукол, а сценическая атмосфера оживляется трудами художника-постановщика Елены Вершининой, пятикратной номинантки театральной премии «Золотая маска» и двукратной лауреатки премии «Грани театра масс».

Музыкальное сопровождение

Неотъемлемой частью спектакля становится и музыка Роберта Шумана. Его квинтет для фортепьяно, двух скрипок, альта и виолончели ми-бемоль мажор, ор. 44, славится своим бурным характером и считается выдающимся произведением камерной музыки XIX века.

Спектакль создан при поддержке федерального проекта партии «Единой России» «Культура малой Родины».

Внимание! В спектакле присутствуют сцены табакокурения.

В других городах
Март
17 марта вторник
18:30
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 500 ₽
18 марта среда
18:30
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 500 ₽

