Спектакль Пиковая дама

Судьба на сцене: «Пиковая дама» А. С. Пушкина

Фантасмагория по произведению Александра Пушкина о встрече человека лицом к лицу с самой Судьбой.

Зимний Петербург. Ночь. Молодой инженер Германн бредёт по улицам города в поисках ответа на терзающие его вопросы. В это время бедная воспитанница Лиза сидит в спальне за пяльцами, а старая графиня, покачиваясь в кресле, что-то бормочет рядом. Вокруг них царит не только тишина, но и предчувствие неизбежного.

По воле случая Судьба выводит героев на главную сцену, связывая их жизни невидимыми линиями. Что же выйдет из этой странной встречи?

Спектакль — это размышление о предназначении человека и попытке взять свою судьбу под контроль. Каждый из героев ищет ответ на вопрос, каким будет финал их историй. Зрители задумываются: что определяет наш путь в жизни — случай, судьба или мы сами?

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, сможет ли Германн изменить свою судьбу или же все предопределено.