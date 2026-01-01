Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пиковая Дама
Киноафиша Пиковая Дама

Спектакль Пиковая Дама

12+
Возраст 12+

О спектакле

Тайны "Пиковой дамы" от театра "Галифе"

Театр "Галифе" представляет спектакль по мистической повести А.S. Пушкина "Пиковая дама". Эта работа затрагивает глубокие философские вопросы, актуальные и в наше время. Режиссером постановки выступил А. Бригаднов.

Игра жизни и страсти

Спектакль сочетает в себе размышления о жизни как игре и страсти, которая порой становится разрушительной. Эти идеи пронизывают всю работу, создавая сильный эмоциональный отклик у зрителей.

Музыка на грани

Интересной особенностью выступления станет оригинальное соединение текста Пушкина с живой музыкой Астора Пьяцоллы. Темпераментные мелодии знаменитого аргентинского композитора добавляют атмосферу и напряжение, что усиливает восприятие сюжета.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который, несомненно, оставит след в вашем сердце.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше