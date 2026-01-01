Спектакль Пиковая дама

Оповещения от Киноафиши
Пиковая дама
Постановка
Зазеркалье 12+
Продолжительность 185 минут
Возраст 12+

О спектакле

Премьера оперы «Пиковая дама» в театре «Зазеркалье»

«Пиковая дама» — это опера Петра Ильича Чайковского, которую представит театр «Зазеркалье». Постановку осуществляют народные артисты России: дирижёр Павел Бубельников и режиссёр Александр Петров, знаменитые своими работами в этом театре.

Эта уникальная интерпретация оперы выделяется фантастическим образом Петербурга, созданным Александром Петровым и сценографом Семёном Пастухом. Опера исследует глубокие темы судьбы, фатализма и дилеммы жизни и смерти, что сделает её интересной не только для оперных ценителей, но и для поклонников творчества Чайковского.

Особенность постановки

Премьера «Пиковой дамы» — это значимое событие для театра «Зазеркалье». С самого открытия театра здесь идёт любимый петербуржцами спектакль «Детский альбом» с музыкой одноимённого фортепианного цикла Чайковского. В последние годы репертуар театра обогатила опера «Иоланта» и «Евгений Онегин». Теперь к этому списку добавится «Пиковая дама», что обещает стать настоящим музыкальным и сценическим открытием.

Эта великая партитура продолжает волновать зрителей множеством неразгаданных тайн и символов. На сцене «Зазеркалья» будут интерпретированы такие вечные темы, как судьба, фатализм, игра жизни и смерти, а также дилеммы любви и гибели.

Волшебный Петербург

Пространство театра будет представлено в виде фантасмагории Петербурга — вне привычных реалий. Здесь будет царить атмосфера таинства: отражения, зеркальные омуты и мир зыбких снов будут созданы благодаря уникальному сценографическому решению.

Участники спектакля

В спектакле примут участие ведущие солисты театра. В партии Германа выступит любимый зрителями Дмитрий Каляка, что добавляет уверенности в успешность премьеры.

Апрель
15 апреля среда
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽

Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама

