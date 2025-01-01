Спектакль Пиковая дама

Михайловский театр с гордостью представляет открытие 193-го сезона. Главным событием станет новаторская постановка оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», которую осуществил известный режиссёр Владимир Кехман.
В своей интерпретации Кехман по-новому расставляет акценты в музыкальной драматургии. Он исследует природу человеческих страстей и слабостей, переосмысляя ключевые идеи знаменитой оперы: предопределённость судьбы, власть денег и страсть, губящую любовь.
Зрителей ожидает не только увлекательный сюжет, но и великолепные костюмы, вдохновлённые стилем знаменитого дизайнера Вивьен Вествуд. Элегантные декорации и смелые пространственные решения создадут уникальную атмосферу, погружая зрителей в мир оперы.
Музыкальным руководителем постановки выступит Александр Соловьев, чья работа обещает сделать спектакль ещё более запоминающимся и захватывающим.
Не пропустите возможность увидеть эту уникальную постановку и прикоснуться к классике в новом свете!