Спектакль Пиковая дама

Масштабная премьера в Михайловском театре: «Пиковая дама»

Михайловский театр с гордостью представляет открытие 193-го сезона. Главным событием станет новаторская постановка оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», которую осуществил известный режиссёр Владимир Кехман.

Новый взгляд на классический сюжет Пушкина

В своей интерпретации Кехман по-новому расставляет акценты в музыкальной драматургии. Он исследует природу человеческих страстей и слабостей, переосмысляя ключевые идеи знаменитой оперы: предопределённость судьбы, власть денег и страсть, губящую любовь.

Захватывающие визуальные решения

Зрителей ожидает не только увлекательный сюжет, но и великолепные костюмы, вдохновлённые стилем знаменитого дизайнера Вивьен Вествуд. Элегантные декорации и смелые пространственные решения создадут уникальную атмосферу, погружая зрителей в мир оперы.

Музыкальное сопровождение

Музыкальным руководителем постановки выступит Александр Соловьев, чья работа обещает сделать спектакль ещё более запоминающимся и захватывающим.

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную постановку и прикоснуться к классике в новом свете!