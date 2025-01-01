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Пиковая дама
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

Постановка
Михайловский театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Масштабная премьера в Михайловском театре: «Пиковая дама»

Михайловский театр с гордостью представляет открытие 193-го сезона. Главным событием станет новаторская постановка оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», которую осуществил известный режиссёр Владимир Кехман.

Новый взгляд на классический сюжет Пушкина

В своей интерпретации Кехман по-новому расставляет акценты в музыкальной драматургии. Он исследует природу человеческих страстей и слабостей, переосмысляя ключевые идеи знаменитой оперы: предопределённость судьбы, власть денег и страсть, губящую любовь.

Захватывающие визуальные решения

Зрителей ожидает не только увлекательный сюжет, но и великолепные костюмы, вдохновлённые стилем знаменитого дизайнера Вивьен Вествуд. Элегантные декорации и смелые пространственные решения создадут уникальную атмосферу, погружая зрителей в мир оперы.

Музыкальное сопровождение

Музыкальным руководителем постановки выступит Александр Соловьев, чья работа обещает сделать спектакль ещё более запоминающимся и захватывающим.

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную постановку и прикоснуться к классике в новом свете!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽

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