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Пиковая дама
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 12+
Режиссер Вадим Данцигер
Продолжительность 1 час 35 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Пиковая дама»: азарт и мистика на сцене

Мистика, азарт, искушение — именно эти чувства движут героями пушкинской истории и нового спектакля «Пиковая дама». В центре сюжета оказывается Германн, одержимый желанием разбогатеть любой ценой. Но готов ли он заплатить за призрачное счастье своей душой?

Сюжет и персонажи

Германн, главный герой, становится жертвой своей жадности и страсти. Он ставит на кон не только богатство, но и любовь, честь, а также свою душу. В этой захватывающей игре судьбы тройка, семёрка и туз превращаются в карты, с помощью которых люди пытаются изменить свою жизнь.

Интересные факты о спектакле

«Пиковая дама» — это не только классическая пьеса Александра Пушкина, но и волнующая интерпретация, которая заставляет зрителей задуматься о цене, которую мы готовы заплатить за свои желания.

Приходите и узнайте, на чьей стороне окажется судьба в этой увлекательной игре!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 21 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:00 от 300 ₽

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