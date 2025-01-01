Мистическая драма «Пиковая дама» в Казани

Современный театр антрепризы представляет зрителям мистическую драму по повести А. С. Пушкина — «Пиковая дама». Классический сюжет и традиционные костюмы создают атмосферу, но режиссёр Олег Ильин приоткрывает завесу над тайной истории происхождения трёх карт.

Сюжет и вдохновение

В спектакле раскрывается не только история графини, но и важный вопрос: кем был граф? Интересно, что идея и сюжет произведения были подсказаны Пушкину князем Голицыным. Он однажды отыгрался благодаря совету своей бабушки Н. Голицыной, которая рекомендовала ему поставить на три определённые карты. Эти карты, в свою очередь, были подсказаны самим Сен-Жерменом.

Тематика и вопросы выбора

Спектакль мастерски переплетает черты романтизма, мистики и реализма. Главный герой Герман решает разбогатеть любой ценой. Но готов ли он уплатить за это высокую цену? Режиссёр ставит перед зрителями вопрос о цене выбора: на одной чаше весов — выигрыш, на другой — любовь. Что выберут герои? И что в конечном счёте выберет сам зритель?

Награды и признание

Спектакль «Пиковая дама» завоевал три награды на фестивале «Амурская осень-2022»: «Лучший спектакль», «Лучшая женская роль» (Алёна Яковлева) и приз за режиссуру (Олег Ильин). Спектакль идёт с антрактом, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу и обсудить увиденное.

Актерский состав

В спектакле задействованы:

Наталья Скоморохова

Иван Стебунов

Алёна Яковлева

Макар Запорожский

Анна Глаубэ

Андрей Фролов

Режиссёр

Режиссёр спектакля — Олег Ильин, который смог создать уникальную интерпретацию классической истории, заставляющую задуматься о вечных вопросах выбора и ценности.