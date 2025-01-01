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Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мистическая драма «Пиковая дама» в Казани

Современный театр антрепризы представляет зрителям мистическую драму по повести А. С. Пушкина — «Пиковая дама». Классический сюжет и традиционные костюмы создают атмосферу, но режиссёр Олег Ильин приоткрывает завесу над тайной истории происхождения трёх карт.

Сюжет и вдохновение

В спектакле раскрывается не только история графини, но и важный вопрос: кем был граф? Интересно, что идея и сюжет произведения были подсказаны Пушкину князем Голицыным. Он однажды отыгрался благодаря совету своей бабушки Н. Голицыной, которая рекомендовала ему поставить на три определённые карты. Эти карты, в свою очередь, были подсказаны самим Сен-Жерменом.

Тематика и вопросы выбора

Спектакль мастерски переплетает черты романтизма, мистики и реализма. Главный герой Герман решает разбогатеть любой ценой. Но готов ли он уплатить за это высокую цену? Режиссёр ставит перед зрителями вопрос о цене выбора: на одной чаше весов — выигрыш, на другой — любовь. Что выберут герои? И что в конечном счёте выберет сам зритель?

Награды и признание

Спектакль «Пиковая дама» завоевал три награды на фестивале «Амурская осень-2022»: «Лучший спектакль», «Лучшая женская роль» (Алёна Яковлева) и приз за режиссуру (Олег Ильин). Спектакль идёт с антрактом, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу и обсудить увиденное.

Актерский состав

В спектакле задействованы:

  • Наталья Скоморохова
  • Иван Стебунов
  • Алёна Яковлева
  • Макар Запорожский
  • Анна Глаубэ
  • Андрей Фролов

Режиссёр

Режиссёр спектакля — Олег Ильин, который смог создать уникальную интерпретацию классической истории, заставляющую задуматься о вечных вопросах выбора и ценности.

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Наталья Скоморохова
Наталья Скоморохова
Анна Глаубэ
Анна Глаубэ

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 24 июля
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
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