Спектакль Пиковая дама

Опера «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского в Эрмитажном театре

«Пиковая дама» — вторая по популярности опера Петра Ильича Чайковского после «Евгения Онегина». В этом году, когда исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, на это произведение будет обращено особое внимание. Опера объединяет гения двух великих русских артистов и является классикой русской культуры с конца 19 века.

История и стиль

«Пиковая дама» аккумулирует черты своего времени: экспрессивный реализм, фантастику и романтизированный пассеизм. В музыке оперы Чайковский демонстрирует богатую палитру своих композиторских приемов — от драматических контрастов до лирики романсов и симфонической насыщенности оркестровой ткани.

Петербургская атмосфера

Эта опера считается самой «петербургской» в русской культуре благодаря привязанности её действия к топографии северной столицы: Летний сад, Зимняя канавка и дом графини Чернышевой. Екатерининский дворец в Царском селе, на фоне которого будет проходить постановка, создает идеальный историко-атмосферный фон. Он напоминает о времени молодости одной из героинь оперы и о карточной игре, к которой была неравнодушна императрица Екатерина II.

Сценическое оформление

Сцена будет оформлена в эстетике парадных залов раннего русского классицизма с элементами рококо и театральной красной дорожкой, что гармонично сочетается с праздничным фасадом в стиле барокко, созданным Бартоломео Растрелли.

Команда постановки

Музыкальный руководитель и дирижер: Фабио Мастранджело

Фабио Мастранджело Режиссер-постановщик и художник-постановщик: Илья Архипов

Илья Архипов Балетмейстер: Никита Борис

Никита Борис Симфонический оркестр: Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная Симфония»

Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная Симфония» Хор: Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина (главный хормейтер — Лев Дунаев)

Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина (главный хормейтер — Лев Дунаев) Ответственный концертмейстер: Ирина Теплякова

Ирина Теплякова Приглашенный солист: Нажмиддин Мавлянов (Мариинский театр, Московский музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко)

Нажмиддин Мавлянов (Мариинский театр, Московский музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко) Солистка: Екатерина Крапивина (Мариинский театр)

Екатерина Крапивина (Мариинский театр) Солист: Владимир Целебровский (театр «Санкт-Петербургъ Опера»)

Владимир Целебровский (театр «Санкт-Петербургъ Опера») Солистка: Екатерина Курбанова (Санкт-Петербургский музыкальный театр «Зазеркалье»)

Солисты Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина

Елизавета Михайлова

Дмитрий Мулярчик

Александра Хасанова

Анна Викулина

Мария Бояркина

Дмитрий Григорьев-Кан

Илья Лавелин

Владислав Климов

Иосиф Пилиев

Владислав Успенский

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене!