Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Опера «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского в Эрмитажном театре

«Пиковая дама» — вторая по популярности опера Петра Ильича Чайковского после «Евгения Онегина». В этом году, когда исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, на это произведение будет обращено особое внимание. Опера объединяет гения двух великих русских артистов и является классикой русской культуры с конца 19 века.

История и стиль

«Пиковая дама» аккумулирует черты своего времени: экспрессивный реализм, фантастику и романтизированный пассеизм. В музыке оперы Чайковский демонстрирует богатую палитру своих композиторских приемов — от драматических контрастов до лирики романсов и симфонической насыщенности оркестровой ткани.

Петербургская атмосфера

Эта опера считается самой «петербургской» в русской культуре благодаря привязанности её действия к топографии северной столицы: Летний сад, Зимняя канавка и дом графини Чернышевой. Екатерининский дворец в Царском селе, на фоне которого будет проходить постановка, создает идеальный историко-атмосферный фон. Он напоминает о времени молодости одной из героинь оперы и о карточной игре, к которой была неравнодушна императрица Екатерина II.

Сценическое оформление

Сцена будет оформлена в эстетике парадных залов раннего русского классицизма с элементами рококо и театральной красной дорожкой, что гармонично сочетается с праздничным фасадом в стиле барокко, созданным Бартоломео Растрелли.

Команда постановки

  • Музыкальный руководитель и дирижер: Фабио Мастранджело
  • Режиссер-постановщик и художник-постановщик: Илья Архипов
  • Балетмейстер: Никита Борис
  • Симфонический оркестр: Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная Симфония»
  • Хор: Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина (главный хормейтер — Лев Дунаев)
  • Ответственный концертмейстер: Ирина Теплякова
  • Приглашенный солист: Нажмиддин Мавлянов (Мариинский театр, Московский музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко)
  • Солистка: Екатерина Крапивина (Мариинский театр)
  • Солист: Владимир Целебровский (театр «Санкт-Петербургъ Опера»)
  • Солистка: Екатерина Курбанова (Санкт-Петербургский музыкальный театр «Зазеркалье»)

Солисты Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина

  • Елизавета Михайлова
  • Дмитрий Мулярчик
  • Александра Хасанова
  • Анна Викулина
  • Мария Бояркина
  • Дмитрий Григорьев-Кан
  • Илья Лавелин
  • Владислав Климов
  • Иосиф Пилиев
  • Владислав Успенский

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене!

В ролях
Илья Архипов

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 2000 ₽

