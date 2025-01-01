Спектакль Пиковая дама

«Пиковая дама» — вторая по популярности опера Петра Ильича Чайковского после «Евгения Онегина». В этом году, когда исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, на это произведение будет обращено особое внимание. Опера объединяет гения двух великих русских артистов и является классикой русской культуры с конца 19 века.
«Пиковая дама» аккумулирует черты своего времени: экспрессивный реализм, фантастику и романтизированный пассеизм. В музыке оперы Чайковский демонстрирует богатую палитру своих композиторских приемов — от драматических контрастов до лирики романсов и симфонической насыщенности оркестровой ткани.
Эта опера считается самой «петербургской» в русской культуре благодаря привязанности её действия к топографии северной столицы: Летний сад, Зимняя канавка и дом графини Чернышевой. Екатерининский дворец в Царском селе, на фоне которого будет проходить постановка, создает идеальный историко-атмосферный фон. Он напоминает о времени молодости одной из героинь оперы и о карточной игре, к которой была неравнодушна императрица Екатерина II.
Сцена будет оформлена в эстетике парадных залов раннего русского классицизма с элементами рококо и театральной красной дорожкой, что гармонично сочетается с праздничным фасадом в стиле барокко, созданным Бартоломео Растрелли.
