Новая интерпретация шедевра Чайковского в «Геликон-опере»

«... Или я ужасно ошибаюсь, или «Пиковая дама», в самом деле, шедевр...», — писал Петр Ильич Чайковский Великому князю Константину Константиновичу. Время расставило все по своим местам: опера, созданная всего за 44 дня во Флоренции, приобрела планетарную известность и продолжает занимать лидирующие позиции среди всех русских опер в мировом репертуаре.

Заслуженный проект

«Пиковую даму» считает лучшим творением Чайковского всемирно известный дирижер, народный артист СССР Владимир Иванович Федосеев. Он возглавил музыкальный процесс воссоздания этой постановки в «Геликон-опере». Оригинальное прочтение, современный сценический язык и влюбленность в музыку Чайковского остаются отличительными чертами геликоновской «Пиковой дамы». К этому добавляются вдумчивый взгляд маэстро Федосеева и потрясающие сценические возможности нового зала.

Режиссерская интерпретация

Дмитрий Бертман, ставший режиссером новой версии, не вписывается в рамки привычных характеристик. Как отмечает музыкальный обозреватель Екатерина Кретова в «Московском комсомольце», для традиционалистов, жаждущих видеть оперу в ее застывшем музейном варианте, Бертман слишком «режиссер». В то же время, для «свободных радикалов», требующих «приращения смыслов», он может показаться консервативным — он уважает текст, сюжет и не искажает авторских смыслов.

Провокация для зрителей

Тем не менее, его «Пиковая дама» — это провокация для всех «лагерей и партий». С созданием своего оперного театра Бертман предложил новую интерпретацию, которая обещает удивить как поклонников традиционного театра, так и тех, кто ищет новые смыслы в классике.

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение на сцене «Геликон-оперы». Опера будет представлена в новом, захватывающем формате, который может изменить ваше восприятие классической музыки.