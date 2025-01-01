Меню
Пиковая дама
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Пиковая дама» А. С. Пушкина в Самаре. Экспериментальный иммерсивный спектакль с полным погружением в тайный мир человеческих страстей

Спектакль «Пиковая дама» — это захватывающая интерпретация знаменитой мистической повести Александра Сергеевича Пушкина. История погружает зрителей в мир страсти, тайны и азартных игр, где любовь и одержимость переплетаются в едином вихре событий.

Сюжет

Главный герой, Германн, — заядлый игрок в карты, который одержим идеей найти беспроигрышную комбинацию из трех карт. Лёгкие деньги манят его, и он решает разузнать секрет у старой графини, которая, как считается, владеет этой тайной. Но что ждёт его в этом увлекательном и опасном путешествии? Успеет ли он разгадать загадку и не потеряет ли при этом свою любовь?

Иммерсивный театр

Спектакль выполнен в формате иммерсивного театра, что означает полное погружение зрителей в атмосферу происходящего. Здесь нет фиксированных посадочных мест — зрители становятся активными участниками представления, перемещаясь по площадке и взаимодействуя с актерами. Это создает уникальный опыт, позволяющий каждому почувствовать себя частью зрелища.

Интересные факты

«Пиковая дама» — это не только история о карточных играх, но и глубокая философская притча о человеческих страстях и моральных дилеммах. Премьера спектакля уже привлекла внимание зрителей и критиков, и его иммерсивный формат стал настоящим открытием в театральной среде.

Не упустите возможность увидеть «Пиковую даму»! Откройте для себя мир, где тайны и страсти переплетаются на грани реальности.

Режиссер
Александр Рожков
В ролях
Рэнат Зиннатов
Алла Биарсланова
Евгения Ефремова
Эльгар Гусейнов
Эндже Валиуллина
