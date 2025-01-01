Меню
Пиковая дама
Спектакль Пиковая дама

Постановка
Новошахтинский драматический театр 12+
Режиссер Михаил Сопов
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Пиковая дама» А. С. Пушкина в Новошахтинском драматическом театре

Новошахтинский драматический театр представляет свою уникальную интерпретацию одной из самых загадочных повестей Александра Пушкина — «Пиковая дама». Режиссёр Анастасия Хаустова перенесёт зрителей в мистический мир Санкт-Петербурга, где пушкинские персонажи, словно современники автора, хранят свои тайны и секреты.

Загадочная история о страсти и азарт

«Пиковая дама» — это не просто спектакль, а путешествие в мир человеческих страстей. Главный герой, Германн, сталкивается с вечными вопросами: что важнее — деньги или любовь? Что движет человеком, когда он погружается в азарт? И можно ли остановить его в этом безумии?

Тайны и интриги на сцене

Каждый зритель будет держаться в напряжении до самого конца. Постановка Михаила Сопова обещает уникальное сочетание драмы, мистики и театральной магии. Зрители смогут увидеть, как повесть обретает новую жизнь на сцене, раскрывая свои тайны и загадки.

Интересные факты о спектакле

  • Премьера спектакля состоится в рамках театрального сезона 2023 года.
  • Анастасия Хаустова известна своими смелыми интерпретациями классики, которые привлекают внимание зрителей и критиков.
  • Спектакль основан на оригинальной повести Пушкина и сохраняет её дух, при этом привнося современные элементы.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события! «Пиковая дама» ждёт вас на сцене Новошахтинского драматического театра.

