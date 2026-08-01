Спектакль Пиковая дама. Салонные чтения повести Пушкина. Проект «Наш Пушкин»

Пиковая дама. Салонные чтения повести Пушкина

Проект «Наш Пушкин» представляет уникальные салонные чтения повести «Пиковая дама», написанной Александром Пушкиным, одной из жемчужин русской литературы. Эта повесть была, вероятнее всего, написана в 1833 году в Болдине во время пребывания автора.

Интересно, что рукопись повести до нас не дошла, но существует множество легенд, связанных с ее созданием. Пушкин делился с другом Нащокиным, что главная завязка не является вымышленной. Прототипом старухи-графини, фигурирующей в повести, стала Наталья Петровна Голицына, мать московского генерал-губернатора, которая действительно жила в Париже. Ее внук рассказывал Пушкину, как однажды, проигравшись в азартные игры, пришел к бабушке за деньгами. Вместо этого она дала ему совет: «Попробуй» — и назвала три карты, оставленные ей в Париже. Удивительно, но так он и отыгрался!

Музыка и поэзия

На чтениях вас ждёт не только знакомый текст, но и музыкальное сопровождение. В этот раз мы объединяем литературные строки с музыкой Михаила Глинки, придавая чтению особое эмоциональное звучание. Это будет совершенно новый взгляд на классическую историю, знакомую каждому.

Подробности мероприятия

Событие пройдет на старинном рояле, что добавит особой атмосферы вечеру. Среди чтецов — Михаил Драгунов и Михаил Николя, их выступления будут сопровождаться пианисткой Анастасией Мазанкиной.

В стоимость билета входит не только ваша культурная программа, но и уютное общение — вас ждут чай, кофе и сладости.

Не упустите возможность услышать знаменитые строки по-новому!