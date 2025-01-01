Спектакль Пиковая дама (Кыргызстан)

Гастроли Русского драматического театра им. Чингиза Айтматова в Рязани. Спектакль «Пиковая дама» — фарс о судьбе и азартных играх

Спектакль «Пиковая дама» — это захватывающее путешествие в мир азартных игр и человеческих страстей. Главный герой, молодой и амбициозный немец по имени Германн, жаждет разбогатеть. Однако его планы сталкиваются с риском, ведь он готов играть только тогда, когда знает, что у него есть беспроигрышный вариант. В обществе ходят слухи о старой графине, которая хранит секрет, способный изменить его судьбу. Вступив в поединок с самой Судьбой, Германн не подозревает, что его игра приведет к неожиданным последствиям.

Историческая основа

Интригующий сюжет спектакля основан на реальной истории из жизни княгини Голицыной. Она открыла своему проигравшемуся внуку секрет трех верных карт, чтобы тот смог отыграться. Этот элемент придает действию на сцене особую жуткость и напряженность.

Творческая команда

Для создания спектакля режиссер пригласил двух выдающихся московских художников: сценографа Игоря Капитанова и художницу по костюмам Фагилю Сельскую, дважды удостоенную премии «Золотая маска». Их совместная работа обещает зрителям незабываемое визуальное оформление.

Жанровое разнообразие

Хотя спектакль заявлен как фарс, он сочетает в себе множество эмоций и жанров: комедию и драму, мистику и реализм, фантастику и триллер. Это делает его интересным для широкой аудитории.

Поддержка

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и организации «Русские сезоны», что подчеркивает его значимость и высокий уровень исполнения.