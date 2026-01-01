Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пиковая дама. Игра
Киноафиша Пиковая дама. Игра

Спектакль Пиковая дама. Игра

Повесть Пушкина в экспрессивной и красочной постановке 16+
Режиссер Вячеслав Стародубцев
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Пиковая дама. Игра»: Магия и Драма в Оперной Версии

«Пиковая дама» — это произведение, которое не теряет своей загадочной силы и завораживает зрителей своей непостижимой тайной.

Сюжет и Музыка

В основе спектакля лежит знаменитая повесть Александра Пушкина, в которой три карты Судьбы становятся предметом игры с самыми высокими ставками. Каждое неверное действие может привести к непредсказуемым последствиям. Музыка Петра Чайковского, насыщенная экспрессией и драматизмом, придает произведению особую пронзительную лирику и делает его по-настоящему захватывающим.

Режиссура и Память

Премьера оперы в редакции Вячеслава Стародубцева представляет собой глубокую интерпретацию классики. Этот спектакль посвящен памяти Всеволода Мейерхольда, чьи идеи и видение вдохновляли создателей НОВАТа (Новосибирского театра оперы и балета).

НОВАТ приглашает вас погрузиться в мир драматической музыки и магии, которую передает спектакль «Пиковая дама. Игра». Не упустите шанс увидеть эту уникальную версию классического произведения на сцене театра.

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше