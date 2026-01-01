«Пиковая дама. Игра»: Магия и Драма в Оперной Версии

«Пиковая дама» — это произведение, которое не теряет своей загадочной силы и завораживает зрителей своей непостижимой тайной.

Сюжет и Музыка

В основе спектакля лежит знаменитая повесть Александра Пушкина, в которой три карты Судьбы становятся предметом игры с самыми высокими ставками. Каждое неверное действие может привести к непредсказуемым последствиям. Музыка Петра Чайковского, насыщенная экспрессией и драматизмом, придает произведению особую пронзительную лирику и делает его по-настоящему захватывающим.

Режиссура и Память

Премьера оперы в редакции Вячеслава Стародубцева представляет собой глубокую интерпретацию классики. Этот спектакль посвящен памяти Всеволода Мейерхольда, чьи идеи и видение вдохновляли создателей НОВАТа (Новосибирского театра оперы и балета).

НОВАТ приглашает вас погрузиться в мир драматической музыки и магии, которую передает спектакль «Пиковая дама. Игра». Не упустите шанс увидеть эту уникальную версию классического произведения на сцене театра.