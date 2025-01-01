45 лет магии: юбилейный тур группы Пикник

«Магия цифр» – для многих это лишь красивый оборот речи. Но не для музыкантов легендарной группы Пикник. В 2026 году цифры, подобно планетам, выстроятся в одну линию, отражая судьбоносные моменты группы:

45 лет группе Пикник;

45 лет дебютному альбому «Дым»;

25 лет знаковому альбому «Египтянин»;

70 лет лидеру группы Эдмунду Шклярскому.

Юбилейный тур стартует в сентябре 2025 года. Тем, кто бывал на концертах Пикника, не нужно объяснять, какое волшебство творится в зале. В программу войдут не только любимые песни, но и новые звуковые решения, благодаря уникальным лазерным технологиям, фантастическим персонажам и необычным видеорядом.

Знаковые композиции

Среди исполненных композиций можно выделить:

«Иероглиф»;

«Египтянин»;

«У шамана три руки»;

«Игла»;

«Королевство кривых».

Юбилейная атрибутика

Для тех, кто не привык возвращаться с концерта без сувениров, группа подготовила оригинальную запись альбома «Дым» 1981 года на виниле и CD, дополненную двумя бонус-треками. Кроме того, ожидается новая юбилейная атрибутика Пикника.

Музыканты активно работают над созданием новой программы и с нетерпением ждут зрителей на своих концертах!