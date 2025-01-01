Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пикник
Киноафиша Пикник

Пикник

12+
Возраст 12+

О концерте

45 лет магии: юбилейный тур группы Пикник

«Магия цифр» – для многих это лишь красивый оборот речи. Но не для музыкантов легендарной группы Пикник. В 2026 году цифры, подобно планетам, выстроятся в одну линию, отражая судьбоносные моменты группы:

  • 45 лет группе Пикник;
  • 45 лет дебютному альбому «Дым»;
  • 25 лет знаковому альбому «Египтянин»;
  • 70 лет лидеру группы Эдмунду Шклярскому.

Юбилейный тур стартует в сентябре 2025 года. Тем, кто бывал на концертах Пикника, не нужно объяснять, какое волшебство творится в зале. В программу войдут не только любимые песни, но и новые звуковые решения, благодаря уникальным лазерным технологиям, фантастическим персонажам и необычным видеорядом.

Знаковые композиции

Среди исполненных композиций можно выделить:

  • «Иероглиф»;
  • «Египтянин»;
  • «У шамана три руки»;
  • «Игла»;
  • «Королевство кривых».

Юбилейная атрибутика

Для тех, кто не привык возвращаться с концерта без сувениров, группа подготовила оригинальную запись альбома «Дым» 1981 года на виниле и CD, дополненную двумя бонус-треками. Кроме того, ожидается новая юбилейная атрибутика Пикника.

Музыканты активно работают над созданием новой программы и с нетерпением ждут зрителей на своих концертах!

Купить билет на концерт Пикник

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
19 февраля четверг
19:00
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
от 1600 ₽

Фотографии

Пикник

В ближайшие дни

Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
11 января в 17:00 Improv Club
от 400 ₽
Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
9 января в 19:30 Improv Club
от 400 ₽
Оркестр CAGMO. Песни Советских кинофильмов
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Песни Советских кинофильмов
30 января в 19:00 Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича
от 2900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше