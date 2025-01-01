Спектакль Пикник

Спектакль по пьесе Фернандо Аррабаля«Пикник»

Идет война. Какая и где — не все ли ра вно? Война вечна. Юный Сапо должен охранять свой объект и бросать бомбы в нужное время в нужном направлении. Ничего этого он не умеет, но кого это волнует? Разве только родителей Сапо, которые неожиданно появляются на поле боя с корзинками для пикника.

Что может быть естественнее, чем желание родителей провести выходной на природе вместе с единственным сыном? Семейную идиллию нарушает появление солдата из вражеской армии. Его зовут Сепо, и он отличается от Сапо лишь цветом формы.

Абсурд войны

Можно ли спрятаться от снарядов под кружевным зонтиком? Защитит ли он мальчиков, которые еще вчера играли в войну, от настоящей войны, которая сегодня беспощадно играет мальчиками? Пьеса Фернандо Аррабаля «Пикник», написанная в 1952 году в жанре абсурда, в полной мере отражает абсурд того мира, в котором мы живем.

На протяжении более полувека эта пьеса не теряет своей актуальности и востребована театрами всего мира. Мы не знаем ответов. Но можем не прятаться от вопросов.