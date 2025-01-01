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Пикник
Киноафиша Пикник

Спектакль Пикник

16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Фернандо Аррабаля«Пикник»

Идет война. Какая и где — не все ли ра вно? Война вечна. Юный Сапо должен охранять свой объект и бросать бомбы в нужное время в нужном направлении. Ничего этого он не умеет, но кого это волнует? Разве только родителей Сапо, которые неожиданно появляются на поле боя с корзинками для пикника.

Что может быть естественнее, чем желание родителей провести выходной на природе вместе с единственным сыном? Семейную идиллию нарушает появление солдата из вражеской армии. Его зовут Сепо, и он отличается от Сапо лишь цветом формы.

Абсурд войны

Можно ли спрятаться от снарядов под кружевным зонтиком? Защитит ли он мальчиков, которые еще вчера играли в войну, от настоящей войны, которая сегодня беспощадно играет мальчиками? Пьеса Фернандо Аррабаля «Пикник», написанная в 1952 году в жанре абсурда, в полной мере отражает абсурд того мира, в котором мы живем.

На протяжении более полувека эта пьеса не теряет своей актуальности и востребована театрами всего мира. Мы не знаем ответов. Но можем не прятаться от вопросов.

Режиссер
Екатерина Гороховская
В ролях
Алла Данишевская
Владимир Карпов
Александр Разбаш
Илья Ампилов
Дмитрий Кушнирев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Пикник Пикник Пикник Пикник Пикник

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