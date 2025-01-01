Меню
Пикник Гельвеции «Весь апрель никому не верь»
Киноафиша Пикник Гельвеции «Весь апрель никому не верь»

Пикник Гельвеции «Весь апрель никому не верь»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Пикники Гельвеции: Гастроли цирка в Петербурге

«Пикники Гельвеции» — это серия уникальных уличных фестивалей, которые с июля 2022 года проходят во дворе знаменитого петербургского отеля «Гельвеция». Каждые 3-4 месяца этот уютный двор превращается в праздничную площадку, посвященную определенному событию или празднику.

Поддержанные «СберПремьер», апрельский фестиваль состоится 5 апреля с 18:00 до 22:00 и будет носить яркое название «Весь апрель никому не верь». Темой весеннего праздника станут «Гастроли цирка», которые предложат гостям увлекательное гастрономическое путешествие вокруг света.

Гастрономическое турне

Каждая станция-ресторан на фестивале представит блюда, вдохновленные кухнями разных стран. Вот список участников:

  • Blackchops (Англия)
  • MON CHOUCHOU (Франция)
  • MODUS (Япония)
  • Cafe Claret (Испания)
  • Коктейльное бюро «Авангард» (бар)

Также будут предложены моно-станции с сладким попкорном, сладкой ватой и хот-догами.

Атмосфера праздника

Атмосферу «Цирк приехал!» создадут живая музыка, развлекательная программа и яркие декорации. Участники смогут выбрать один из двух временных слотов: с 18:00 до 20:00 или с 20:00 до 22:00. В стоимость билета входит безлимитная еда и три напитка на выбор от барной станции, включая безалкогольные варианты.

Не упустите возможность насладиться весной в компании друзей и семьи на «Пикниках Гельвеции»! Это будет незабываемый вечер в атмосфере праздника, который подарит вам море положительных эмоций.

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
18:00 от 3500 ₽ 20:00 от 3500 ₽

