Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург. Новогодний билет
Киноафиша Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург. Новогодний билет

Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург. Новогодний билет

0+
Возраст 0+

О концерте

Новогодние фантикеты на Пикник: покупки, которые радуют!

Получите письмо от Снегиря! Мы выпустили партию бумажных билетов на Пикник Афиши 2026. Эти фантикеты можно держать в руках, положить под елку и сохранить на память. Почему это отличный подарок на Новый год? Потому что он гарантирует обладателю незабываемый летний день с музыкой, развлечениями, вкусной едой и отдыхом на свежем воздухе.

В следующем году Пикник станет еще более масштабным и интересным. Так что, если вы хотите порадовать близкого человека, с фантикетом точно не прогадаете!

Как заказать фантикет?

  1. Оформите заказ по предоставленной ссылке.
  2. Дождитесь, пока с вами свяжется наш рождественский эльф для уточнения деталей доставки.
  3. Получите свой билет – курьер доставит его по удобному адресу.

Что включено в подарок?

В комплекте вы получите:

  • Подарочный конверт
  • Фантикет с новогодней иллюстрацией
  • Набор стикеров
  • Открытку с поздравлением от команды фестиваля

Праздничные билеты на Пикник доступны в обоих городах, а мы отправим их по всей России. Это отличный способ одарить кого-то не просто билетом, а настоящим приключением.

Чтобы ваши письма точно дошли, приобретите фантикет до пятницы, 19 декабря, включительно. Не упустите возможность сделать подарок, который запомнится на долго!

Правила акции вы можете найти по ссылке.

Купить билет на концерт Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург. Новогодний билет

Август
8 августа суббота
14:00
ЦПКиО им. Кирова Санкт-Петербург, Елагин остров, 4
от 1000 ₽

