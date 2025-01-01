Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург. Новогодний билет

Новогодние фантикеты на Пикник: покупки, которые радуют!

Получите письмо от Снегиря! Мы выпустили партию бумажных билетов на Пикник Афиши 2026. Эти фантикеты можно держать в руках, положить под елку и сохранить на память. Почему это отличный подарок на Новый год? Потому что он гарантирует обладателю незабываемый летний день с музыкой, развлечениями, вкусной едой и отдыхом на свежем воздухе.

В следующем году Пикник станет еще более масштабным и интересным. Так что, если вы хотите порадовать близкого человека, с фантикетом точно не прогадаете!

Как заказать фантикет?

Оформите заказ по предоставленной ссылке. Дождитесь, пока с вами свяжется наш рождественский эльф для уточнения деталей доставки. Получите свой билет – курьер доставит его по удобному адресу.

Что включено в подарок?

В комплекте вы получите:

Подарочный конверт

Фантикет с новогодней иллюстрацией

Набор стикеров

Открытку с поздравлением от команды фестиваля

Праздничные билеты на Пикник доступны в обоих городах, а мы отправим их по всей России. Это отличный способ одарить кого-то не просто билетом, а настоящим приключением.

Чтобы ваши письма точно дошли, приобретите фантикет до пятницы, 19 декабря, включительно. Не упустите возможность сделать подарок, который запомнится на долго!

Правила акции вы можете найти по ссылке.