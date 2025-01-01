Пикник Афиши вернётся в 2026 году в Москву

Культовый фестиваль "Пикник Афиши" снова порадует своих поклонников в 2026 году. Хранители культурного времени объявили о датах и городах проведения – 20 июня фестиваль состоится в Москве в парке Коломенское, а 8 августа его ждет Санкт-Петербург на Елагином острове.

Исторические локации

Парк Коломенское – исторический дом "Пикника", где фестиваль впервые сформировался как важная часть московского лета. Елагин остров – новое место встречи, отражающее уникальную атмосферу северной столицы.

Не просто музыка

Фестиваль давно вышел за рамки музыкального события, став частью городского стиля жизни. Это универсальное пространство объединяет музыку, гастрономию, культуру и дизайн, предлагая разнообразные сценарии досуга для всей семьи.

Создание ценности

"Пикник Афиши" является ярким примером того, как креативная индустрия может создавать как экономическую, так и эмоциональную ценность для брендов и аудитории. Генеральный директор компании "Афиша", Евгений Сидоров, отметил: "Сегодня "Пикник Афиши" – это часть культурного кода обеих столиц, формирующая ритм всего лета!"

Праздник, который ждут

Фестиваль ежегодно собирает десятки тысяч гостей, демонстрируя, как медиа могут не только формировать вкусы, но и дарить уникальные впечатления. Пользователи медиасервиса Afisha.ru получат специальные условия для покупки билетов и эксклюзивный доступ к первым анонсам.