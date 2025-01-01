Пикник Афиши 2026. Москва. Новогодний билет

Меню
Новогодние фантикеты на фестиваль «Пикник Афиши» в Москве

Вас порадует новость от Снегиря: стартует продажа новогодних фантиков на «Пикник Афиши 2026». Эти бумажные билеты можно не только подарить, но и сохранить как милую память. Они станут отличным подарком на Новый год, ведь гарантируют своему обладателю незабываемый день среди музыки, десятков развлечений, вкусной еды и отдыха на свежем воздухе.

Не будем раскрывать все секреты, но в следующем году «Пикник» обещает стать еще масштабнее и ярче. Уверены, вы не прогадаете с этим подарком!

Как получить фантикет?

  1. Оформите заказ по специальной ссылке.
  2. Дождитесь, пока с вами свяжется наш рождественский эльф для уточнения деталей доставки.
  3. Получите свой билет: его курьер доставит по указанному адресу бесплатно.

Что входит в комплект?

При покупке фантикета вы получите подарочный конверт, билет с новогодней иллюстрацией, набор стикеров и открытку с поздравлением от команды фестиваля.

Доставка и сроки

Праздничные билеты можно приобрести на «Пикник» в обоих городах, а отправка возможна по всей России. Это отличный способ порадовать близких и предложить им увлекательное приключение.

Чтобы ваш подарок точно успел дойти, необходимо приобрести фантикет до пятницы, 19 декабря, включительно.

Для получения дополнительных сведений вы можете ознакомиться с правилами акции по ссылке.

