Пикник Афиши 2025. Санкт-Петербург

Пикник Афиши 2025: летний музыкальный фестиваль в Санкт-Петербурге

Отмечайте в своих календарях важную дату — 9 августа 2025 года. Пикник Афиши снова собирает любителей музыки на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Это уникальная возможность насладиться атмосферой фестиваля и лучшими артистами нашего времени.

Билеты Early Birds — Не Упустите Шанс!

Если вы хотите попасть на фестиваль по самой низкой цене, рекомендуем приобрести билеты Early Birds. Эти билеты предназначены для тех, кто готов идти на Пикник без знания полного лайнапа. С каждой новой волной артистов стоимость билетов будет расти, поэтому не упустите свой шанс!

Что Ожидать на Фестивале?

На Пикнике вас ждут самые разнообразные локации, созданные для того, чтобы вы могли наслаждаться музыкой прямо на траве. Это отличная возможность запомнить лето 2025 года навсегда!

Фестивальные Специальные Выступления

На сценах Пикника выступят как главные артисты современности, так и проверенные временем любимцы публики. Приготовьтесь к незабываемым музыкальным моментам!

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Пикник Афиши — это не просто фестиваль, а настоящая культурная традиция, отмечающая свою 20-летнюю историю. После громкого юбилея в прошлом году, фестиваль в 2025 вновь приглашает вас провести лето в атмосфере музыки и культуры.