Пикчи: Большой сольный концерт в клубе "16 тонн"

Не упустите возможность стать частью музыкального события года! Группа Пикчи готовит свой большой сольный концерт в популярном клубе 16 тонн в Москве. Это уникальная возможность увидеть любимых артистов в непринужденной атмосфере и насладиться их новыми композициями.

Что ожидать?

Группа Пикчи известна своими яркими выступлениями и харизматичным исполнением. На концерте вы сможете услышать как давно полюбившиеся хиты, так и эксклюзивные новинки из их последнего альбома. В программе также предусмотрены неожиданные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым!

Интересные факты о группе

Пикчи была основана в 2015 году и быстро завоевала популярность благодаря своим оригинальным текстам и мелодиям.

Группа активно сотрудничает с известными продюсерами и композиторами, что делает их музыку свежей и актуальной.

В 2022 году они получили премию «Лучший новый артист» на одной из самых престижных музыкальных премий страны.

Не упустите шанс увидеть Пикчи вживую! Это будет вечер, полный музыки, эмоций и незабываемых впечатлений.