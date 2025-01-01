Пикчи! Большой сольный концерт

Не упустите возможность стать частью музыкального события года! Группа Пикчи готовит свой большой сольный концерт в популярном клубе 16 тонн в Москве. Это уникальная возможность увидеть любимых артистов в непринужденной атмосфере и насладиться их новыми композициями.
Группа Пикчи известна своими яркими выступлениями и харизматичным исполнением. На концерте вы сможете услышать как давно полюбившиеся хиты, так и эксклюзивные новинки из их последнего альбома. В программе также предусмотрены неожиданные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым!
Не упустите шанс увидеть Пикчи вживую! Это будет вечер, полный музыки, эмоций и незабываемых впечатлений.