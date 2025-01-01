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Пикчи! Большой сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пикчи! Большой сольный концерт

Пикчи! Большой сольный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пикчи: Большой сольный концерт в клубе "16 тонн"

Не упустите возможность стать частью музыкального события года! Группа Пикчи готовит свой большой сольный концерт в популярном клубе 16 тонн в Москве. Это уникальная возможность увидеть любимых артистов в непринужденной атмосфере и насладиться их новыми композициями.

Что ожидать?

Группа Пикчи известна своими яркими выступлениями и харизматичным исполнением. На концерте вы сможете услышать как давно полюбившиеся хиты, так и эксклюзивные новинки из их последнего альбома. В программе также предусмотрены неожиданные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым!

Интересные факты о группе

  • Пикчи была основана в 2015 году и быстро завоевала популярность благодаря своим оригинальным текстам и мелодиям.
  • Группа активно сотрудничает с известными продюсерами и композиторами, что делает их музыку свежей и актуальной.
  • В 2022 году они получили премию «Лучший новый артист» на одной из самых престижных музыкальных премий страны.

Не упустите шанс увидеть Пикчи вживую! Это будет вечер, полный музыки, эмоций и незабываемых впечатлений.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1000 ₽

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