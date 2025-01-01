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Пикантный джаз Бразилии 60-70х на открытой видовой крыше
Билеты от 3000₽
Киноафиша Пикантный джаз Бразилии 60-70х на открытой видовой крыше

Пикантный джаз Бразилии 60-70х на открытой видовой крыше

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Бразильский джаз на крыше Москвы

Вернемся в жаркую атмосферу любимых бразильских сериалов из нулевых? На открытой видовой крыше Roofevents в сердце Москвы вас ждет незабываемый тематический джаз-вечер, где звучит страстная аранжировка и сочная мелодика португальского языка.

Представьте: малиновый закат, прохладные коктейли и жгучие ритмы бразильской самбы. Виртуозы джаза «Esh» будут в роскошном белом — как песок на солнечных пляжах Рио! Станьте частью маленькой Бразилии на высоте 18 этажей над Москвой!

Атмосфера бразильского лета

В сладких тропических коктейлях тает лед, а в воздухе разливается аромат цветов. Уютная крыша постепенно заполняется гостями в белом, готовыми насладиться уникальным музыкальным опытом. Бразильский джаз — это смесь лиричной босса-новы с ритмами самбы и джазовыми импровизациями. Это тот самый «бразильский свинг», который невозможно объяснить словами — лишь почувствовать.

Музыка, погружающая в атмосферу

Закройте глаза, и вы окажетесь в джунглях Амазонии, на золотых пляжах Рио-де-Жанейро, окруженные ароматом кофе и рокотом водопадов. Прочувствуйте бразильское лето с по-настоящему солнечной музыкой!

Группа «Esh»

Джаз-бэнд «Esh» вот уже 13 лет радует меломанов настоящим «бразильским джазом» (Brasil jazz) и «самба-джазом» (Samba-Jazz). Музыканты добились аутентичного звучания, которым славятся выходцы из жаркого Рио-де-Жанейро. В репертуаре «Esh» — произведения известнейших бразильских композиторов в оригинальных и авторских аранжировках, а также собственные пьесы.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Ждем вас на крыше Roofevents!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3000 ₽
25 июля
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3000 ₽
24 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:00 от 3000 ₽
29 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3000 ₽

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