Сольный концерт Виталия Пики в Ростове-на-Дону!

12 сентября в Ростове-на-Дону состоится долгожданный сольный концерт Виталия Пики. Этот артист, покоривший сердца миллионов, вновь радует своих поклонников живым исполнением самых популярных хитов.

Хиты, которые вы услышите

На концерте прозвучат такие знаковые композиции, как «Патимейкер», «Четверг 4-го», «Come On!» и многие другие треки, ставшие настоящими хитами и попавшие в тренды социальных сетей. Виталий известен своим уникальным стилем и искренностью, что делает каждое его выступление незабываемым.

Возвращение в большой мир музыки

С момента своего триумфального возвращения в 2017 году, Виталий продолжает удивлять своих поклонников новыми проектами и свежими идеями. Его творчество обрело второе дыхание, и он снова готов покорять сцену!

Не пропустите!

Этот концерт — отличная возможность насладиться живым исполнением любимых треков и провести вечер в компании единомышленников. Приходите, чтобы ощутить атмосферу настоящего музыкального праздника!