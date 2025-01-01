12 сентября в Ростове-на-Дону состоится долгожданный сольный концерт Виталия Пики. Этот артист, покоривший сердца миллионов, вновь радует своих поклонников живым исполнением самых популярных хитов.
На концерте прозвучат такие знаковые композиции, как «Патимейкер», «Четверг 4-го», «Come On!» и многие другие треки, ставшие настоящими хитами и попавшие в тренды социальных сетей. Виталий известен своим уникальным стилем и искренностью, что делает каждое его выступление незабываемым.
С момента своего триумфального возвращения в 2017 году, Виталий продолжает удивлять своих поклонников новыми проектами и свежими идеями. Его творчество обрело второе дыхание, и он снова готов покорять сцену!
Этот концерт — отличная возможность насладиться живым исполнением любимых треков и провести вечер в компании единомышленников. Приходите, чтобы ощутить атмосферу настоящего музыкального праздника!