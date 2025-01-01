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Пика

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт Виталия Пики в Краснодаре!

Не пропустите уникальную возможность увидеть Виталия Пику вживую! 13 сентября в Краснодаре пройдет его сольный концерт, на котором прозвучат все любимые хиты.

Завораживающие хиты

В программе концерта вы услышите такие популярные треки, как «Патимейкер», «Четверг 4-го», «Come On!» и множество других песен, которые завоевали сердца слушателей и покорили тренды социальных сетей.

Возвращение легенды

Виталий Пика стал настоящим хит-мейкером благодаря своему таланту и уникальному стилю. Его творчество получило второе дыхание после успешного 2017 года, когда он поразил публику своим мастерством и харизмой.

Не упустите шанс!

Приходите и насладитесь атмосферой живого выступления, которое оставит незабываемые впечатления! Концерт состоится в Краснодаре, и это ваш шанс стать частью музыкального события года.

Не забудьте приобрести билеты заранее, чтобы не упустить возможность увидеть Виталия в действии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 13 сентября
Tulum Краснодар, Красная, 174
18:00 от 890 ₽

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