Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пика. Презентация нового альбома + Все хиты
Билеты от 1800₽
Киноафиша Пика. Презентация нового альбома + Все хиты

Пика. Презентация нового альбома + Все хиты

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Большой концерт Виталия Пики в Москве

Не пропустите уникальную возможность увидеть Виталия Пику в его новом шоу! В программе - презентация нового альбома и исполнение всех хитов, которые полюбились поклонникам.

О концерте

Виталий Пика - яркий представитель музыкальной сцены, известный своими неповторимыми композициями и харизматичными выступлениями. На этом концерте зрители смогут услышать как новейшие работы артиста, так и давно знакомые и любимые треки.

Зачем стоит прийти

  • Уникальная программа с новыми песнями!
  • Исполнение всех хитов, которые стали знаковыми для слушателей.
  • Творческая атмосфера, полная эмоций и подарков от артиста.

Приходите на концерт и насладитесь ярким выступлением Виталия Пики в компании единомышленников!

Купить билет на концерт Пика. Презентация нового альбома + Все хиты

Помощь с билетами
Март
5 марта четверг
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
21 сентября в 17:30 Standup Café
от 700 ₽
Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
25 сентября в 20:00 Punch & Judy
от 600 ₽
Танцевальная рапсодия на музыку Гершвина
6+
Танцевальный Джаз
Танцевальная рапсодия на музыку Гершвина
2 ноября в 19:00 Дом музыки
от 750 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше