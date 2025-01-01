Пика. Презентация нового альбома + Все хиты

Не пропустите уникальную возможность увидеть Виталия Пику в его новом шоу! В программе - презентация нового альбома и исполнение всех хитов, которые полюбились поклонникам.
Виталий Пика - яркий представитель музыкальной сцены, известный своими неповторимыми композициями и харизматичными выступлениями. На этом концерте зрители смогут услышать как новейшие работы артиста, так и давно знакомые и любимые треки.
Приходите на концерт и насладитесь ярким выступлением Виталия Пики в компании единомышленников!