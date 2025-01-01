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Пика. Презентация альбома, все хиты
Киноафиша Пика. Презентация альбома, все хиты

Пика. Презентация альбома, все хиты

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт Ростовского артиста Пика в Новосибирске

Не пропустите возможность стать частью музыкального события! Ростовский артист Пик, известный своим уникальным стилем и мощным голосом, даст сольный концерт в Новосибирске. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников качественной музыки.

Артист и его творчество

Пик — это не только талантливый певец, но и автор многих популярных хитов. Его музыка сочетает в себе элементы поп, рока и фолка, что делает его выступления особенно запоминающимися. Зрители смогут услышать как старые, так и новые композиции, которые завоевали сердца поклонников по всей стране.

Что ожидать от концерта?

Концерт будет насыщен яркими световыми эффектами и захватывающей хореографией. Пик обещает удивить зрителей не только музыкой, но и необычными визуальными решениями. Кроме того, в программе запланированы специальные гости, которые добавят особый шарм этому вечеру.

Как купить билеты?

Билеты на концерт можно приобрести через официальные сайты и в кассах культурных учреждений Новосибирска. Не забудьте проверить наличие мест заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого незабываемого события!

Приходите на концерт Пика и насладитесь великолепным музыкальным вечером в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 21 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1500 ₽

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