«Пик Ник или Сказки Старого Ворона. Спектакль второй. Никогда». Новый синтетический проект Бориса Юхананова в Электротеатре Станиславский

Новый проект Бориса Юхананова представляет собой фэнтези о путешествии Ангелов на Землю. Это многослойное сочинение разворачивается в трех спектаклях и предлагает зрителям уникальный опыт, объединяющий театральное искусство и кино.

Сюжет и персонажи

В центре действия находятся четыре актрисы Электротеатра: Мария Беляева, Алла Казакова, Ирина Савицкова и Мария Чиркова. Сюжет повествует о Творце, который принимает облик Старого Ворона и отправляет небесных Ангелов в путешествие по Городу миражей. В этом путешествии Ангелы должны воплотиться в земных женщин — театральных актрис, чтобы познать театральное искусство и жизнь, а затем разыграть пьесу о любви.

Структура спектакля

Второй спектакль начинается как фрагмент из фильма, действие которого разворачивается в мясном ресторане в Поднебесье, и постепенно переходит в театральное представление. Первый спектакль называется «Город миражей», а третий — «Прибытие».

Технические особенности

Важно отметить, что в спектакле используется резкая смена световых приборов, что может быть значимо для некоторых зрителей.

Работа над проектом

Борис Юхананов выражает сердечную благодарность Сергею Адоньеву за сотрудничество. Работа над проектом началась в 2021 году и продолжилась осенью 2024 года в двух режимах: репетиции спектаклей и съемки фильмов. Стадия постпродакшна фильмов продлится до декабря 2025 года, а премьера в кинотеатрах запланирована на 2026 год.