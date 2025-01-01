Театральное Фэнтези Бориса Юхананова и Электротеатра Станиславский

Новый проект известного режиссера Бориса Юхананова – это захватывающее фэнтези, развернутое в трех спектаклях, которое погружает зрителей в мир Ангелов, путешествующих на Землю. В центре внимания – четыре талантливые актрисы Электротеатра: Мария Беляева, Алла Казакова, Ирина Савицкова и Мария Чиркова.

Сюжет

Сюжет повествует о Творце, принявшем облик Старого Ворона, который отправляет небесных Ангелов в путешествие по Городу миражей. Здесь они должны воплотиться в земных женщин – театральных актрис, чтобы получить знания о театре и жизни и разыграть пьесу о любви.

В первом спектакле Ангелы обустраивают Город миражей, с которого начинается их удивительное путешествие. Зрители смогут насладиться волшебной атмосферой и уникальными декорациями.

Спектакль «Никогда»

Во втором спектакле действие начинается с фрагмента из фильма, где в центре внимания оказывается мясной ресторан в Поднебесье. Постепенно этот фрагмент переходит в театральное представление, углубляя зрительское восприятие.

Спектакль «Прибытие»

В третьем спектакле Старый Ворон завершает свои сказки, а Ангелы прибывают в портал перехода между Поднебесьем и Землей. Этот спектакль обещает стать кульминацией всей истории.

Работа над проектом

Работа над проектом началась в 2021 году и продолжается до осени 2024 года. В этот период проходят одновременно репетиции спектаклей и съемки фильмов. Стадия постпродакшна фильмов продлится до декабря 2025 года, а премьера в кинотеатрах запланирована на 2026 год.

Благодарности

Борис Юхананов выражает сердечную благодарность Сергею Адоньеву за поддержку и сотрудничество в создании этого масштабного проекта.