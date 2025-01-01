Меню
Пик Ник или Сказки Старого Ворона. Спектакль третий. Прибытие
Киноафиша Пик Ник или Сказки Старого Ворона. Спектакль третий. Прибытие

Спектакль Пик Ник или Сказки Старого Ворона. Спектакль третий. Прибытие

Постановка
Электротеатр Станиславский 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Театральное Фэнтези Бориса Юхананова и Электротеатра Станиславский

Новый проект известного режиссера Бориса Юхананова – это захватывающее фэнтези, развернутое в трех спектаклях, которое погружает зрителей в мир Ангелов, путешествующих на Землю. В центре внимания – четыре талантливые актрисы Электротеатра: Мария Беляева, Алла Казакова, Ирина Савицкова и Мария Чиркова.

Сюжет

Сюжет повествует о Творце, принявшем облик Старого Ворона, который отправляет небесных Ангелов в путешествие по Городу миражей. Здесь они должны воплотиться в земных женщин – театральных актрис, чтобы получить знания о театре и жизни и разыграть пьесу о любви.

В первом спектакле Ангелы обустраивают Город миражей, с которого начинается их удивительное путешествие. Зрители смогут насладиться волшебной атмосферой и уникальными декорациями.

Спектакль «Никогда»

Во втором спектакле действие начинается с фрагмента из фильма, где в центре внимания оказывается мясной ресторан в Поднебесье. Постепенно этот фрагмент переходит в театральное представление, углубляя зрительское восприятие.

Спектакль «Прибытие»

В третьем спектакле Старый Ворон завершает свои сказки, а Ангелы прибывают в портал перехода между Поднебесьем и Землей. Этот спектакль обещает стать кульминацией всей истории.

Работа над проектом

Работа над проектом началась в 2021 году и продолжается до осени 2024 года. В этот период проходят одновременно репетиции спектаклей и съемки фильмов. Стадия постпродакшна фильмов продлится до декабря 2025 года, а премьера в кинотеатрах запланирована на 2026 год.

Благодарности

Борис Юхананов выражает сердечную благодарность Сергею Адоньеву за поддержку и сотрудничество в создании этого масштабного проекта.

