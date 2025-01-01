Новый проект Бориса Юхананова погружает зрителей в мир фэнтези, рассказывая о путешествии Ангелов на Землю. Эта многослойная история представлена в трех спектаклях, в которых главные роли исполняют четыре талантливые актрисы Электротеатра: Мария Беляева, Алла Казакова, Ирина Савицкова и Мария Чиркова.
В центре сюжета находится Творец, принявший облик Старого Ворона. Он отправляет небесных Ангелов в таинственное путешествие по Городу миражей. Их задача — воплотиться в земных женщин, театральных актрис, и постичь театральное искусство и жизнь. В финале они должны разыграть пьесу о любви.
Первый спектакль представляет собой обустройство Города миражей, в котором Ангелы начинают свое путешествие. Здесь они начинают осваивать новые роли и сталкиваются с загадками земной жизни.
Второй спектакль открывается фрагментом из фильма, действие которого происходит в мясном ресторане в Поднебесье. Постепенно сюжет переходит в театральное представление, где реальность и фантазия переплетаются.
Третий спектакль завершает сказания Старого Ворона. Ангелы достигают портала перехода из Поднебесья на Землю, что символизирует их возвращение к истокам.
Работа над проектом началась в 2021 году и продолжается до осени 2024 года, охватывая как репетиции спектаклей, так и съемки фильмов. Стадия постпродакшна фильмов продлится до декабря 2025 года, а премьера в кинотеатрах запланирована на 2026 год.
Борис Юхананов выражает сердечную благодарность Сергею Адоньеву за поддержку и сотрудничество в создании этого амбициозного проекта.