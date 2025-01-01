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Пигмалион
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пигмалион

Спектакль Пигмалион

Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Шоу by Н. Е. Шоу

Сергей Кальварский, режиссер спектакля, отмечает, что Джордж Бернард Шоу сам определил цель своей пьесы как насмешку над поклонниками «голубой крови». Шоу писал: «„Пигмалион“ — это насмешка над поклонниками „голубой крови“… каждая моя пьеса была камнем, который я бросал в окна викторианского благополучия». В современной адаптации «голубая кровь» представляет собой новых представителей общества — нуворишей, блогеров, звезды Инстаграма, коучей и обитателей виртуального мира. Кальварский задается вопросом, можно ли бросить камень в это новое «окно» и куда рикошетом он прилетит.

Сюжет и концепция пьесы

«Пигмалион» был написан в 1912 году и является ироничной аллюзией на античный миф о Пигмалионе — скульпторе, который создал идеальную статую девушки, полюбил её, и богиня Афродита оживила его творение. Пьеса Шоу также отражает глубокие социальные проблемы своего времени, остро критикуя общественные стереотипы. В центре сюжета — история Элизы Дулиттл, уличной цветочницы, которая превращается в аристократичную герцогиню после шести месяцев обучения.

Джордж Бернард Шоу и его наследие

Джордж Бернард Шоу — выдающийся ирландский драматург, романист и лауреат Нобелевской премии в области литературы. Его работы глубоко затрагивают социальные и моральные вопросы, что делает пьесу «Пигмалион» актуальной и в наши дни.

О режиссере Сергее Кальварском

Сергей Кальварский — лауреат премии ТЭФИ, продюсер, сценарист и режиссер, который окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. Черкасова. Он является автором короткометражных фильмов «Процесс» и «Картина», получивших международные награды, а также продюсером и шоураннером сериала «Фишер».

Режиссер
Сергей Кальварский
В ролях
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Никита Худяков
Анастасия Тереля
Анна Патокина
Диана Огай

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 1000 ₽
19 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион

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