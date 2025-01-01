Спектакль Пигмалион

Шоу by Н. Е. Шоу

Сергей Кальварский, режиссер спектакля, отмечает, что Джордж Бернард Шоу сам определил цель своей пьесы как насмешку над поклонниками «голубой крови». Шоу писал: «„Пигмалион“ — это насмешка над поклонниками „голубой крови“… каждая моя пьеса была камнем, который я бросал в окна викторианского благополучия». В современной адаптации «голубая кровь» представляет собой новых представителей общества — нуворишей, блогеров, звезды Инстаграма, коучей и обитателей виртуального мира. Кальварский задается вопросом, можно ли бросить камень в это новое «окно» и куда рикошетом он прилетит.

Сюжет и концепция пьесы

«Пигмалион» был написан в 1912 году и является ироничной аллюзией на античный миф о Пигмалионе — скульпторе, который создал идеальную статую девушки, полюбил её, и богиня Афродита оживила его творение. Пьеса Шоу также отражает глубокие социальные проблемы своего времени, остро критикуя общественные стереотипы. В центре сюжета — история Элизы Дулиттл, уличной цветочницы, которая превращается в аристократичную герцогиню после шести месяцев обучения.

Джордж Бернард Шоу и его наследие

Джордж Бернард Шоу — выдающийся ирландский драматург, романист и лауреат Нобелевской премии в области литературы. Его работы глубоко затрагивают социальные и моральные вопросы, что делает пьесу «Пигмалион» актуальной и в наши дни.

О режиссере Сергее Кальварском

Сергей Кальварский — лауреат премии ТЭФИ, продюсер, сценарист и режиссер, который окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. Черкасова. Он является автором короткометражных фильмов «Процесс» и «Картина», получивших международные награды, а также продюсером и шоураннером сериала «Фишер».