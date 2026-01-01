Спектакль Пигмалион

Пигмалион
Постановка
Казанский ТЮЗ (временное здание) 16+
Продолжительность 165 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Бернарда Шоу в Казанском ТЮЗе

Профессор учит простую девушку говорить, а она его - любить 

Профессор фонетики мистер Хиггинс практически с улицы подбирает бедную цветочницу Элизу Дулиттл. С усмешкой наблюдая за манерами речи и поведения девушки, он заключает со своим другом полковником Пикерингом пари — за месяц он должен сделать из Элизы настоящую леди и вывести ее в высший свет. Но чем обернутся для цветочницы такие эксперименты с ее судьбой?

Спектакль Владимира Чигишева — это блистательная игра артистов, остроумные диалоги и эмоциональный сюжет: смешной, трогательный и интригующий.

Июнь
4 июня четверг
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 700 ₽
17 июня среда
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 700 ₽

