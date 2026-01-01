Спектакль «Пигмалион» в Казани

В КСК «Уникс» состоится спектакль по мотивам знаменитого романа Бернарда Шоу «Пигмалион». Режиссёр-постановщик — Роман Самгин, известный своими творческими поисками в театре «Ленком Марка Захарова». В главных ролях выступят Олеся Железняк, заслуженная артистка России, и Александр Галибин, народный артист России.

Комедия-приключение в двух действиях

«Пигмалион» — это комедия-приключение, которая сочетает элементы юмора и трогательных моментов. Костюмы в лиловой гамме создают атмосферу городского парка, прекрасно дополняя динамику сюжета.

Участники спектакля

В спектакле задействованы ведущие артисты театров, среди которых:

Элиза Дулиттл — Олеся Железняк

Генри Хиггинс — Александр Галибин

Миссис Хиггинс — Наталия Егорова

Альфред Дулиттл — Вадим Андреев / Иван Агпов

Пикеринг — Дмитрий Мухамадеев

Миссис Пирс — Ольга Лапшина

Миссис Эйнсфорд Хилл — Марина Кондратьева

Фредди — Денис Степанов

История успеха

Эта известная пьеса о превращении неотесанной цветочницы в светскую леди завоевала любовь зрителей еще со времен бродвейского мюзикла и оскароносного фильма. Роль Элизы Дулиттл исполняла даже сама Одри Хепберн!

Атмосфера спектакля

С первых минут спектакля зрителя окутывает лёгкий фиалковый аромат, а лиловая гамма костюмов превращает персонажей в прекрасные цветы, выросшие на искусной клумбе в городском парке. Неожиданная встреча Элизы и Хиггинса под проливным дождём становится поворотным моментом для цветочницы.

Динамика и развитие персонажей

Не упустите возможность увидеть, как вульгарная и резкая цветочница в исполнении Олеси Железняк преобразуется в утонченную светскую леди!

Продолжительность спектакля

Продолжительность спектакля — 2 часа 40 минут, с одним антрактом.