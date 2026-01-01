Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пигмалион
Киноафиша Пигмалион

Спектакль Пигмалион

12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Пигмалион» в Казани

В КСК «Уникс» состоится спектакль по мотивам знаменитого романа Бернарда Шоу «Пигмалион». Режиссёр-постановщик — Роман Самгин, известный своими творческими поисками в театре «Ленком Марка Захарова». В главных ролях выступят Олеся Железняк, заслуженная артистка России, и Александр Галибин, народный артист России.

Комедия-приключение в двух действиях

«Пигмалион» — это комедия-приключение, которая сочетает элементы юмора и трогательных моментов. Костюмы в лиловой гамме создают атмосферу городского парка, прекрасно дополняя динамику сюжета.

Участники спектакля

В спектакле задействованы ведущие артисты театров, среди которых:

  • Элиза Дулиттл — Олеся Железняк
  • Генри Хиггинс — Александр Галибин
  • Миссис Хиггинс — Наталия Егорова
  • Альфред Дулиттл — Вадим Андреев / Иван Агпов
  • Пикеринг — Дмитрий Мухамадеев
  • Миссис Пирс — Ольга Лапшина
  • Миссис Эйнсфорд Хилл — Марина Кондратьева
  • Фредди — Денис Степанов

История успеха

Эта известная пьеса о превращении неотесанной цветочницы в светскую леди завоевала любовь зрителей еще со времен бродвейского мюзикла и оскароносного фильма. Роль Элизы Дулиттл исполняла даже сама Одри Хепберн!

Атмосфера спектакля

С первых минут спектакля зрителя окутывает лёгкий фиалковый аромат, а лиловая гамма костюмов превращает персонажей в прекрасные цветы, выросшие на искусной клумбе в городском парке. Неожиданная встреча Элизы и Хиггинса под проливным дождём становится поворотным моментом для цветочницы.

Динамика и развитие персонажей

Не упустите возможность увидеть, как вульгарная и резкая цветочница в исполнении Олеси Железняк преобразуется в утонченную светскую леди!

Продолжительность спектакля

Продолжительность спектакля — 2 часа 40 минут, с одним антрактом.

В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Александр Галибин
Александр Галибин
Дмитрий Мухамадеев
Дмитрий Мухамадеев
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Олег Кассин
Олег Кассин

Купить билет на спектакль Пигмалион

Помощь с билетами
В других городах
Май
27 мая среда
19:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
5 июня в 20:00 Дворец земледельцев
от 1700 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
19 декабря в 19:30 Дворец земледельцев
от 1700 ₽
Kaleidoscope Art&Dining
12+
Иммерсивный
Kaleidoscope Art&Dining
11 апреля в 20:00 Калейдоскоп
от 15000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше