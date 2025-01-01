Спектакль Пигмалион

«Пигмалион» в Рязанском театре драмы

История о Элизе Дуллитл, цветочнице, которая превращается в светскую леди, является одной из самых известных в мировой литературе и театре. Пьеса «Пигмалион», написанная Бернардом Шоу в 1913 году, была поставлена в разных странах: от Англии и Германии до США и Индии. В России, по данным на 2023 год, насчитывается более ста постановок этой пьесы.

В «Пигмалионе» каждый зритель найдет что-то близкое: превращение уличной девицы в изысканную барышню, историю любви и самооткрытия, а также ироничное изображение светского общества. Спектакль обещает стать увлекательным и глубоким исследованием человеческой природы и социальных стереотипов.

Не упустите возможность увидеть, как вульгарная, резкая и безграмотная цветочница перерождается в изысканную светскую даму!