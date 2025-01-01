Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Пигмалион

Спектакль Пигмалион

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Пигмалион» в Рязанском театре драмы

История о Элизе Дуллитл, цветочнице, которая превращается в светскую леди, является одной из самых известных в мировой литературе и театре. Пьеса «Пигмалион», написанная Бернардом Шоу в 1913 году, была поставлена в разных странах: от Англии и Германии до США и Индии. В России, по данным на 2023 год, насчитывается более ста постановок этой пьесы.

В «Пигмалионе» каждый зритель найдет что-то близкое: превращение уличной девицы в изысканную барышню, историю любви и самооткрытия, а также ироничное изображение светского общества. Спектакль обещает стать увлекательным и глубоким исследованием человеческой природы и социальных стереотипов.

Не упустите возможность увидеть, как вульгарная, резкая и безграмотная цветочница перерождается в изысканную светскую даму!

  • Олеся Железняк - Заслуженная артистка РФ
  • Александр Галибин - Народный артист РФ, Лауреат Государственных премий РФ
  • Наталья Егорова - Народная артистка РФ
  • Елена Проклова - Заслуженная артистка РФ
  • Алексей Маклаков - Заслуженный артист РФ
  • Иван Агапов - Народный артист РФ
  • Вадим Андреев
  • Татьяна Поппе
  • Олег Кассин
  • Ольга Лапшина
  • Марина Кондратьева
  • Сергей Быстров
  • Денис Степанов
  • Борис Яновский

 

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше