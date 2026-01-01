Комедия по пьесе Бернарда Шоу

Спектакль «Комедия Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу — это увлекательная история о том, как профессор фонетики мистер Хиггинс решает провести эксперимент над бедной цветочницей Элизой Дулиттл. С усмешкой наблюдая за её манерами речи и поведением, Хиггинс заключает пари со своим другом полковником Пикерингом: за месяц он должен превратить Элизу в настоящую леди и вывести её в высший свет.

Сюжет и его интрига

Однако, чем обернутся для Элизы такие эксперименты с её судьбой? Этот спектакль, поставленный Владимиром Чигишевым, сочетает в себе блистательную игру артистов, остроумные диалоги и эмоционально насыщенный сюжет. Он полон смешных, трогательных и интригующих моментов, которые не оставят зрителей равнодушными.

Где и когда?

Обратите внимание, что спектакль проходит на различных площадках. При выборе мест и в электронном билете будет указано конкретное место проведения. Убедитесь, что вы выбрали удобное время и место, чтобы насладиться этой великолепной театральной постановкой!