Pierre Edel. Легендарные хиты Aerosmith & Bon Jovi

Фантастический концерт Пьера Эделя: Хиты рок-классики в живом исполнении

Пьер Эдель родился и вырос в Париже в семье французского отца и русской матери. Его голос покорил зрителей на таких известных шоу, как «Голос» в разных странах: Франции, России, Украине, а также «Х-Фактор» в Беларуси. Пьер гастролировал по всему миру, от Индии до Калифорнии, сотрудничая с известными артистами, такими как Кайли Миноуг, Mika и Джо Линн Тернер.

С юных лет Пьер проявлял музыкальные способности, учившись в Ashburnham Primary School и Vocal Tech Music School в Лондоне, а также в американской школе EABJM в Париже. Способность петь на английском без акцента придает его выступлениям особый шарм.

Хиты, которые заставят вас петь

На концерте прозвучат главные хиты таких супергрупп, как Bon Jovi и Aerosmith. Вы сможете насладиться такими хитами, как «It’s My Life», «Living on a Prayer», «I Don’t Want to Miss a Thing», а также «Walk This Way» и «Crazy». Качество исполнения этих классических рок-композиций никоим образом не уступает оригиналам — это настоящее наслаждение для всех любителей рока 80-х!

Качество и надежность в каждой ноте

Состав музыкантов, выступающих вместе с Пьером, меняется, но всегда остается на высоком уровне. Сейчас в коллективе четыре участника: сам Пьер, французский гитарист Реми, барабанщик Иван Данилов и басист Александр Клементьев. Эти музыканты имеют богатый опыт, включая работу с проектами «Новая Волна», «Руки Вверх» и многими другими.

Гитарное мастерство Реми Вассера

Реми Вассар — парижский продюсер и музыкант с богатым опытом. Он выпускник Национальной Консерватории Франции и преподавал гитару в Fuzz Music School. Работал с множеством артистов, включая финалистку «Новой Звезды» Джули Солия. Кроме того, Реми известен как успешный предприниматель и профессиональный гонщик.

Не упустите возможность увидеть Пьера Эделя в вашем городе и насладиться завораживающей атмосферой рок-концерта!