Сольный концерт Варвары Мягковой в проекте «Пиано Гала»

Не пропустите уникальный сольный концерт пианистки Варвары Мягковой, который пройдет в рамках проекта «Пиано Гала». Варвара Мягкова — одна из самых значимых фигур в современном музыкальном мире, чье артистическое дарование поражает своим глубинным подходом к музыке.

Проект «Пиано Гала» отличается особой атмосферой: концерты проходят в почти полной темноте, где лишь один светлый луч софита освещает рояль и плавно движущиеся руки пианистки. Это создает уникальное ощущение близости к музыке и исполнителю.

Зрители имеют возможность расположиться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, что способствует созданию интимной и уютной обстановки. Также доступны обычные зрительские места для тех, кто предпочитает традиционный формат.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события!