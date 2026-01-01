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Пиано гала. Варвара Мягкова
Киноафиша Пиано гала. Варвара Мягкова

Пиано гала. Варвара Мягкова

12+
Возраст 12+

О концерте

Сольный концерт Варвары Мягковой в проекте «Пиано Гала»

Не пропустите уникальный сольный концерт пианистки Варвары Мягковой, который пройдет в рамках проекта «Пиано Гала». Варвара Мягкова — одна из самых значимых фигур в современном музыкальном мире, чье артистическое дарование поражает своим глубинным подходом к музыке.

Проект «Пиано Гала» отличается особой атмосферой: концерты проходят в почти полной темноте, где лишь один светлый луч софита освещает рояль и плавно движущиеся руки пианистки. Это создает уникальное ощущение близости к музыке и исполнителю.

Зрители имеют возможность расположиться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, что способствует созданию интимной и уютной обстановки. Также доступны обычные зрительские места для тех, кто предпочитает традиционный формат.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события!

Купить билет на концерт Пиано гала. Варвара Мягкова

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В других городах
Январь
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20:00
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