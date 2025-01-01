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Piano Gala: Варвара Мягкова
Киноафиша Piano Gala: Варвара Мягкова

Piano Gala: Варвара Мягкова

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сольный концерт пианистки Варвары Мягковой в проекте Piano Gala

Варвара Мягкова — одна из самых значительных фигур на музыкальной сцене. Ее игра поражает не только техническим мастерством, но и глубоким эмоциональным содержанием. Критики отмечают, что ее исполнение можно назвать «потусторонним»: каждая нота словно переносит зрителей в другой мир, заставляя задуматься о вечных истинах.

Что ожидать от концерта?

На концерте будут представлены произведения классиков, а также современные композиции, которые подчеркивают уникальность и индивидуальность Варвары. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и атмосферой, созданной талантливой пианисткой.

 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 13 октября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
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