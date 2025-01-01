Сольный концерт пианистки Варвары Мягковой в проекте Piano Gala

Варвара Мягкова — одна из самых значительных фигур на музыкальной сцене. Ее игра поражает не только техническим мастерством, но и глубоким эмоциональным содержанием. Критики отмечают, что ее исполнение можно назвать «потусторонним»: каждая нота словно переносит зрителей в другой мир, заставляя задуматься о вечных истинах.

Что ожидать от концерта?

На концерте будут представлены произведения классиков, а также современные композиции, которые подчеркивают уникальность и индивидуальность Варвары. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и атмосферой, созданной талантливой пианисткой.