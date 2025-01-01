Piano Gala. Ноктюрны Шопена. Анна Цыбулева

Анна Цыбулева: Концерты по всему миру

Анна Цыбулева — выдающаяся пианистка, активно выступающая на международной сцене. Она имеет в своем активе сольные программы и выступления с оркестрами в таких знаменательных залах, как Wigmore Hall в Лондоне, Tonhalle в Цюрихе, Concertgebouw в Амстердаме и Шанхайский восточный центр искусств.

Сотрудничество с выдающимися оркестрами

Анна Цыбулева работает с мировыми музыкальными коллективами, среди которых:

Лондонский симфонический оркестр

Симфонический оркестр Базеля

Оркестр Мариинского театра

Национальный филармонический оркестр России

Оркестр Токийской филармонии

Симфонический оркестр Сингапура

Записи и достижения

В 2019 году Анна подписала эксклюзивный контракт с британским звукозаписывающим лейблом Signum Classics. Первой записью для него стал Концерт №2 Брамса для фортепиано с оркестром, исполненный в сопровождении Немецкого симфонического оркестра Берлина.

Новые горизонты и фестивали

С 2021 года Анна Цыбулева является Артисткой Yamaha. В том же году она основала фестиваль музыки и науки «Выше звука», который проходит в живописных горах Карачаево-Черкесии.

Не упустите возможность увидеть и услышать Анну Цыбулеву на сцене — ее выступления обещают быть незабываемыми!