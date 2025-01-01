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Piano Gala. Ноктюрны Шопена. Анна Цыбулева
Киноафиша Piano Gala. Ноктюрны Шопена. Анна Цыбулева

Piano Gala. Ноктюрны Шопена. Анна Цыбулева

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Анна Цыбулева: Концерты по всему миру

Анна Цыбулева — выдающаяся пианистка, активно выступающая на международной сцене. Она имеет в своем активе сольные программы и выступления с оркестрами в таких знаменательных залах, как Wigmore Hall в Лондоне, Tonhalle в Цюрихе, Concertgebouw в Амстердаме и Шанхайский восточный центр искусств.

Сотрудничество с выдающимися оркестрами

Анна Цыбулева работает с мировыми музыкальными коллективами, среди которых:

  • Лондонский симфонический оркестр
  • Симфонический оркестр Базеля
  • Оркестр Мариинского театра
  • Национальный филармонический оркестр России
  • Оркестр Токийской филармонии
  • Симфонический оркестр Сингапура

Записи и достижения

В 2019 году Анна подписала эксклюзивный контракт с британским звукозаписывающим лейблом Signum Classics. Первой записью для него стал Концерт №2 Брамса для фортепиано с оркестром, исполненный в сопровождении Немецкого симфонического оркестра Берлина.

Новые горизонты и фестивали

С 2021 года Анна Цыбулева является Артисткой Yamaha. В том же году она основала фестиваль музыки и науки «Выше звука», который проходит в живописных горах Карачаево-Черкесии.

Не упустите возможность увидеть и услышать Анну Цыбулеву на сцене — ее выступления обещают быть незабываемыми!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 22 января
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
20:00 от 1000 ₽

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