Piano Gala. Минимализм с человеческим лицом

Тайны музыки: традиционный концерт Piano Gala

Приглашаем вас на уникальный проект Piano Gala, который уже стал настоящей традицией. Это ежегодный концерт, где пианист остается загаданной «Энигмой» до самого начала выступления.

Концертная программа Piano Gala предлагает зрителям нечто особенное: сольные фортепианные выступления проходят практически в полной темноте. Один единственный луч софита фокусируется на рояле и парящих над клавишами руках музыканта, создавая неповторимую атмосферу.

Зрители могут удобно расположиться на пуфиках и подушках прямо у рояля или занять места на обычных зрительских сиденьях, что позволяет максимально приблизиться к музыке.

Уникальная программа

В этом сезоне в Piano Gala выступят выдающиеся пианисты, которые уже завоевали симпатии пермской публики, а также новые имена, которые ждут своего часа. В программе прозвучит музыка, охватывающая различные эпохи — от барокко до современности.

Среди исполнителей: Сергей Ахунов, Антон Батов, Алексей Айги, Павел Карманов и Полина Назайкинская. Каждый из них — талантливый музыкант с уникальным стилем и репертуаром.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и загадок, ведь Piano Gala — это не просто концерт, а целое путешествие в звуковые глубины!