Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пиано гала. Фортепианный концерт в 4 руки. Анастасия Иванова, Антон Леонтьев
Киноафиша Пиано гала. Фортепианный концерт в 4 руки. Анастасия Иванова, Антон Леонтьев

Пиано гала. Фортепианный концерт в 4 руки. Анастасия Иванова, Антон Леонтьев

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер фортепианной музыки в проекте «Пиано Гала»

Приглашаем вас на уникальный концерт проекта «Пиано Гала». В этот вечер зрителей ждет музыкальное событие, где фортепианный дуэт в четыре руки создаст звуковой мир, способный соперничать с полноценным оркестром.

Известные исполнители, маэстро Анастасия Иванова и Антон Леонтьев, выступят перед публикой как единый творческий организм. Их совместное исполнение — это не просто техническое совершенство, а глубокий диалог. Каждая музыкальная фраза будет рождаться на грани импровизации, соединяя высочайшее мастерство и эмоциональную выразительность.

Не упустите возможность стать свидетелями этого захватывающего вечера, который обещает удивить глубиной исполнения и уникальностью музыкального материала. Откройте для себя новые грани фортепианного искусства!

Купить билет на концерт Пиано гала. Фортепианный концерт в 4 руки. Анастасия Иванова, Антон Леонтьев

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
14 сентября понедельник
20:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Цветы музыки. Илья Ризаев
12+
Классическая музыка

Цветы музыки. Илья Ризаев

27 января в 20:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии
от 1000 ₽
Пиано гала. Мария Кальянова. Бетховен, Брамс, Шуман
12+
Классическая музыка

Пиано гала. Мария Кальянова. Бетховен, Брамс, Шуман

16 февраля в 20:00 Филармония «Триумф»
от 1000 ₽
Группа ОТТА, Медиашторм тур 2026
6+
Живая музыка

Группа ОТТА, Медиашторм тур 2026

9 октября в 19:00 ДК им. Гагарина
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше