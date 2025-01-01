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Piano Gala: Ева Геворгян
Киноафиша Piano Gala: Ева Геворгян

Piano Gala: Ева Геворгян

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Евы Геворгян в «Триумфе»

Пианистка Ева Геворгян, восходящая звезда академической сцены, приглашает вас на свой сольный концерт в зале «Триумф». Как отмечает авторитетный британский журнал Gramophone, «она артикулирует сольную партию так, что становятся отчётливо слышны все те смыслы и нюансы, о которых иной музыкант может только мечтать». Портал Interlude добавляет: «Её страсть к музыке и преданность своему искусству стали движущей силой для её успешной карьеры».

Программа концерта

В программе концерта прозвучат произведения трёх выдающихся композиторов: Фредерика Шопена, Ференца Листа и Сергея Рахманинова.

Шопен: 24 прелюдии

В первом отделении Ева исполнит все 24 прелюдии Шопена. Этот знаковый цикл перевернул привычное понимание жанра. Шопеновские прелюдии — это не просто вступления к большим музыкальным полотнам, а самостоятельные высказывания, каждое из которых выражает особое эмоциональное состояние. Они отличаются разнообразием оттенков и техник, превращаясь в своего рода «дайджест» романтического пианизма XIX века. Шопен вдохновлялся прелюдиями Иоганна Себастьяна Баха, что отразилось в его цикле, охватывающем весь спектр мажорных и минорных тональностей. Эти прелюдии оказали заметное влияние на стили композиторов следующих поколений, особенно на Рахманинова.

Рахманинов: Этюды-картины

Второе отделение концерта откроют избранные «Этюды-картины» Сергея Рахманинова. В этом сложном и утончённом цикле композитор «рисует» звуками фортепиано, что подтверждает французское название произведения: Études-Tableaux. Рахманинов чередует картины в мажоре и миноре, создавая особую динамику музыкальных тем, от мотивов решимости до религиозных образов.

Лист: Годы странствий

Завершат концерт произведения Ференца Листа, ярчайшего пианиста своей эпохи и мастера программной музыки. Цикл «Годы странствий» фактически представляет собой музыкальные мемуары Листа, его путевой дневник в нотах. Второй том «странствий» вдохновлён образами итальянского Ренессанса. В исполнении Евы Геворгян прозвучит трогательное «Обручение», написанное по мотивам одноимённой картины Рафаэля, а также драматичная фантазия-соната «По прочтении Данте», созданная по мотивам знаменитой «Божественной комедии».

Не упустите возможность насладиться этим великолепным концертом и погрузиться в мир классической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 18 ноября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
20:00 от 1000 ₽

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