Концерт в «перевернутом» формате: зрители на сцене Новой оперы

Новая Опера приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в «перевернутом» формате. На сцене театра разместятся не только артисты, но и зрители, что позволит вам совершенно по-новому ощутить музыку.

Что вас ждет

«Пианисты Новой Оперы» — это продолжение серии перевернутых концертов, посвященных различным оркестровым группам и музыкальным инструментам. В прошлых программах уже выступали арфы, флейты и ударные инструменты, а теперь на сцену выходят пианисты и концертмейстеры нашего театра.

Программа концерта

В программе концерта представлены произведения как русских, так и зарубежных композиторов, написанные для фортепиано соло, а также для ансамблей. Это отличная возможность насладиться разнообразием фортепианной музыки и узнать больше о ее звучании в необычном формате.

Обратите внимание

Обратите внимание, что программа и состав исполнителей могут изменяться. Рекомендуем следить за обновлениями на сайте театра и заранее бронировать билеты!