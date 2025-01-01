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Пианисты Новой Оперы
Билеты от 1200₽
Киноафиша Пианисты Новой Оперы

Пианисты Новой Оперы

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Концерт в «перевернутом» формате: зрители на сцене Новой оперы

Новая Опера приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в «перевернутом» формате. На сцене театра разместятся не только артисты, но и зрители, что позволит вам совершенно по-новому ощутить музыку.

Что вас ждет

«Пианисты Новой Оперы» — это продолжение серии перевернутых концертов, посвященных различным оркестровым группам и музыкальным инструментам. В прошлых программах уже выступали арфы, флейты и ударные инструменты, а теперь на сцену выходят пианисты и концертмейстеры нашего театра.

Программа концерта

В программе концерта представлены произведения как русских, так и зарубежных композиторов, написанные для фортепиано соло, а также для ансамблей. Это отличная возможность насладиться разнообразием фортепианной музыки и узнать больше о ее звучании в необычном формате.

Обратите внимание

Обратите внимание, что программа и состав исполнителей могут изменяться. Рекомендуем следить за обновлениями на сайте театра и заранее бронировать билеты!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 апреля
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1200 ₽

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