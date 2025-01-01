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Пиаф: Я ни о чем не жалею!
Билеты от 1400₽
Киноафиша Пиаф: Я ни о чем не жалею!

Спектакль Пиаф: Я ни о чем не жалею!

Постановка
Театр Терезы Дуровой 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Эдит Пиаф: Жизнь, полная страсти и музыки

«Жизнь её была так печальна, что рассказ о ней почти неправдоподобен — настолько он красив». Так начинается история невероятной артистки, чья судьба полна взлетов и падений, любви и утрат. В новом спектакле вы сможете погрузиться в мир Эдит Пиаф, увидеть её путь через фрагменты жизни и отношения с близкими, а также насладиться её легендарными песнями.

Необычная судьба артистки

Эдит Пиаф, знаменитая французская певица, известна своим потрясающим голосом и уникальным стилем. Она родилась в 1915 году в Париже и с детства столкнулась с трудностями, которые закалили её характер. На протяжении всей жизни она преодолевала невзгоды, что сделало её песни не только красивыми, но и полными глубокого смысла.

Финальный аккорд

В конце своего творческого пути Эдит Пиаф вышла на сцену и с гордостью произнесла: «Нет, я ни о чём не жалею!». Каждое событие в её жизни, каждое испытание и каждая победа привели её к этой моменту. Зрители смогут увидеть, как она делится своей историей — от первых шагов на сцене до последних аплодисментов.

Искренность и детская душа

Спектакль раскрывает, как, несмотря на все трудности, Эдит смогла сохранить в себе искренность и наивность ребёнка. Это не просто история о знаменитости, а трогательный рассказ о женщине, которая, несмотря на все испытания, смогла остаться верной своим чувствам и желаниям.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль и прикоснуться к жизни одной из самых ярких личностей XX века!

Режиссер
Александра Кондрашова
В ролях
Валерия Никитина
Павел Мельников

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:30 от 1400 ₽

Фотографии

Пиаф: Я ни о чем не жалею! Пиаф: Я ни о чем не жалею! Пиаф: Я ни о чем не жалею! Пиаф: Я ни о чем не жалею! Пиаф: Я ни о чем не жалею! Пиаф: Я ни о чем не жалею! Пиаф: Я ни о чем не жалею! Пиаф: Я ни о чем не жалею!

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